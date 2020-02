Nuovo record di ascolti per Amadeus, che sembra trasformare in oro ogni cosa che tocca. La puntata che ha siglato il ritorno del suo format Soliti Ignoti è incorniciata dal grande consenso del pubblico, complici lo scherzo in diretta di Fiorello e la presenza del vincitore di Sanremo 2020, Diodato. Ma per i fan della trasmissione c’è una nota amara: all’orizzonte uno stop che vedrà il programma cancellato per 2 sere.

Amadeus firma un altro record di ascolti

Non c’è dubbio che il record di share, nella galassia sanremese, appartenga a un indisturbato Pippo Baudo (anno 2002) ma, alla luce dello straordinario successo del Festival 2020, possiamo affermare che anche Amadeus si è ritagliato una grossa fetta di consensi che forse neppure lui avrebbe immaginato.

Sulla scia del clamoroso successo incassato all’Ariston, il conduttore sembra vivere un periodo dorato anche sul fronte della sua trasmissione Soliti Ignoti. Nella puntata del ritorno, dopo la pausa della settimana ‘sacra’ della kermesse, ha registrato una valanga di ascolti che lo riconfermano come uno dei volti di punta della rete ammiraglia Rai.

Nell’access prime time, sono stati proprio Amadeus e Fiorello a traghettare il quiz del primo canale verso un altro importante tetto di ascolti: secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il programma avrebbe registrato 6.676.000 telespettatori e uno share del 24.69%.

Soliti Ignoti: stop per due puntate

Archiviata la colossale parentesi Sanremo, Amadeus ha dunque ripreso il timone del suo storico format su Rai 1, arrivando a incassare un risultato notevole proprio nell’appuntamento di ritorno dagli impegni all’Ariston.

Pronta, però, una pausa di 2 puntate: non ci saranno, infatti, gli appuntamenti di mercoledì 12 e giovedì13 febbraio prossimi.

Il motivo? Nessuna particolare scossa ma soltanto un piccolo stop dovuto alle partite di Coppa Italia in prima serata Rai. Dopo la due giorni di ‘ferie’, il conduttore tornerà nelle case degli italiani a partire dal prossimo venerdì.