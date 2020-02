Si è chiusa in bellezza (e con sorpresa) l’avventura della coppia Amadeus-Fiorello al Festival di Sanremo 2020, con l’irruzione dello showman nello studio di Soliti Ignoti. Il conduttore, ignaro di tutto, lo ha visto arrivare in diretta, pronto a dare vita a un sipario esilarante nei panni di Maria De Filippi.

Lo scherzo di Fiorello ad Amadeus

Soliti Ignoti, il ritorno: è questo il lancio Rai dopo lo stop del format durante la settimana di Sanremo, ma a tornare è anche Fiorello che, in pieno stile ‘Maria De Filippi’, ha fatto il suo ingresso a sorpresa durante la diretta per fare uno scherzo all’amico Amadeus.

Il conduttore non ha resistito e si è lasciato andare alle risate, insieme al pubblico divertito di Rai 1. “Buonasera, buonasera – ha detto lo showman imitando la voce della De Filippi (con parrucca annessa) – sono la solita ignota. Al numero 6 abbiamo un rapinatore…“.

La gag dedicata alla conduttrice di C’è Posta per Te è uno dei cavalli di battaglia dell’edizione 2020 del Festival, portata all’Ariston dallo stesso Fiorello e poi diventata una sorta di ‘firma’ della sua presenza sul palco di Sanremo. Talmente travolgente da convincere persino Amadeus a indossare la famosa parrucca bionda per presentarsi al pubblico della kermesse.

Il messaggio dello showman all’amico

Poco prima del curioso ‘blitz’ in prima serata negli studi di Soliti Ignoti, Fiorello aveva lanciato l’anteprima dello scherzo via Instagram invitando tutti a non svelare nulla ad Amadeus. Così è stato, e il divertente momento si è tradotto in un altro sipario memorabile per la coppia di conduttori.

Dopo aver sfilato la parrucca, Fiorello si è rivolto all’amico precisando una cosa sul loro futuro: “Non potevo non venire, perché il cerchio si chiuderà stasera.

Basta con questa cosa dell’amicizia. Non ci rivedremo mai più in tv, perché mi sono rivisto, a casa, e io per te ho fatto cose… Ho messo la parrucca della De Filippi, mi sono vestito da prete, da coniglio e Maria De Filippi insieme, ho rincorso Morgan che rincorreva Bugo che rincorreva Morgan“, ha ricordato scherzosamente ad Amadeus.

Prima dello scherzo, Fiorello aveva smentito l’ipotesi di un Sanremo bis: “Ora Amadeus sta decidendo lui se fare l’Amadeus bis.

Ma sappia che non mi può chiamare. Non gliela posso fa’, c’ho un’età“. Sarà proprio così?