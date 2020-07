Chi ben comincia è a metà dell’opera, si suol dire e potrebbe essere un detto popolare che ben si confà al debutto televisivo di tutta una carrellata di programmi studiati ad hoc per intrattenere il pubblico nel corso di questa estate da poco iniziata. C’è chi è partito in sordina e chi, al contrario, sembra aver già dimostrato di avere tutte le carte in regola per spadroneggiare nella calura estiva.

Dalla Rai a Mediaset: c’è chi vola e chi arranca

Una proposta vasta e variegata quella portata in scena dalle principali rete televisive in preda ai debutti estivi.

Dalla Rai a Mediaset, tante sono state le novità e le nuove trasmissioni a con le quali il pubblico dovrà prendere confidenza in questi giorni. Come dicevamo però, sembra esserci qualcuno già in vantaggio sugli altri che può vantare una partenza più che positiva.

Marco Liorni in pole position: buona la prima

Parliamo del noto conduttore Rai che già si è assicurato il timone di Italia Sì, Marco Liorni. Il suo ritorno in tv al timone di Reazioni a Catena può definirsi senza dubbio un successo: 3,2 milioni gli spettatori raggiunti con un 22,8% di share che, trattandosi della sola primissima puntata della stagione, non può che essere confortante e soprattutto molto promettente.

Bene anche la coppia Alessandro Baracchini e Barbara Capponi: l’ex professore universitario e giornalista è una forza insieme alla collega di Fermo. I due, al timone di Uno Mattina Estate sono riusciti a collezionare nella sola prima puntata il 17,1% di share. Non meno vincente l’accoppiata Marcello Masi e Andrea Delogu: i due, conduttori di La Vita in Diretta Estate, hanno esordito col sorriso racimolando il 15,3% di share.

Niente male nemmeno per Terzo Tempo sebbene il debutto abbia dovuto fare i conti con tempi ristretti per lasciare spazio al Papa: “È molto emozionante raccontare uomini e donne del terzo tempo“, il commento a Leggo del conduttore Beppe Convertini che si trova ora a fare coppia fissa con Anna Falchi.

Debutto faticoso per Adriana Volpe

Cauto il debutto in tv di Monica Maggioni: risultato non brillante quello portato a casa al termine della prima di Sette storie che non ha superato la soglia del 7,7% di share ottenuto su La7.

Non ottimale nemmeno il debutto su Tv8 di Ogni Mattina, un contenitore mattutino nuovo di zecca la cui conduzione è stata affidata ad Alessio Viole e Adriana Volpe. Sono stati appena 98.000 i telespettatori che hanno seguito la trasmissione che non ha superato un misero 1% di share. Troppo presto però per proferire sentenze: il programma, nuovo di trinca e in rodaggio, merita sicuramente più tempo per affermarsi.

