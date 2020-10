C’è aria di novità nella Casa del Grande Fratello Vip e ad esserne protagonista potrebbe essere proprio Adua Del Vesco. L’attrice, che recentemente ha rivangato dei momenti terribili che hanno influenzato la sua infanzia, potrebbe essere incinta, ma al momento la notizia non è stata né confermata né smentita.

Adua Del Vesco incinta

Una notizia scottante che non è passata inosservata all’occhio vigile del Grande Fratello Vip. Adua del Vesco, parlando con Dayane Mello, avrebbe accusato un cambiamento nel suo corpo ipotizzato, tra le tante cose, che potrebbe essere incinta.

Il sospetto è nato da un ritardo e da altri sintomi, e sembra che sia stato chiesto un test di gravidanza per l’attrice.

A notare questo scambio tra le due concorrenti i fan, che sui social si sono lanciati in diverse supposizioni. Al momento però la questione non è stata trattata e la domanda sorge spontanea, Adua Del Vesco sarà tra i protagonisti della puntata che andrà in onda venerdì 23 ottobre?

Zorzi scherza

Ad aumentare i sospetti su una possibile gravidanza di Adua Del Vesco ci si è messo anche Tommaso Zorzi.

Captando la conversazione, l’influencer ha ironizzato: “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”.

Zorzi ha poi ricordato i giorni di Pechino Express quando il suo viaggio con la compagna di squadra Paola Caruso si è interrotto proprio per la gravidanza di lei. L’ex bonas aveva scoperto di essere in attesa del suo Michelino proprio durante il programma e Zorzi ha ricordato quei momenti.

"Vai a spiegare a questo prete cattolico che io sono l'amico gay e non il padre." CONGRATALATIONS!— "Beh, più o meno.. Comunque grazie."

Addio Adua, ora c’è Rosalinda

Nelle ultime due puntate Adua Del Vesco è arrivata a maturare una decisione molto importante per se stessa, il ritorno al suo vero nome, ad indicare di volersi lasciare alle spalle Adua e tutto quello che rappresenta e che ha vissuto per riabbracciare la vera se, Rosalinda.

Una decisione che è stata appoggiata anche da Alfonso Signorini che ha dato al cambio di nome una sorta di ufficialità, cambiando a grafica del suo nome. D’ora in poi insomma Adua sarà Rosalinda: “Un voltare pagina definitivo”.

Una scelta condivisa da tutti tranne che da Pupo: “Il problema non è cambiare nome, tu devi cambiare la tua testa non il nome d’arte, fidati”.

