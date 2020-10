Il motore del Festival di Sanremo 2021 è già caldo, e la corsa sta per cominciare. Alle linee di partenza i giovani che parteciperanno ad AmaSanremo per giocarsi i posti nelle Nuove Proposte.

AmaSanremo, quando andrà in onda

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus ha spiegato cos’è AmaSanremo e come funziona. “È un esperimento che ho voluto per valorizzare i giovani”, ha raccontato, “Il Festival di Sanremo deve guardare al presente e al futuro, deve investire su di loro. Perché i giovani di oggi saranno i Big di domani”.

Appuntamento su Rai 1 a partire dal 29 ottobre alle 22.45 dallo Studio B di via Assago. Saranno 5 puntate da 60 minuti in cui gli spettatori conosceranno i 20 musicisti selezionati in un programma informale, “confidenziale, da club”.

La selezione dei giovani: come funziona AmaSanremo

Il concorso Nuove Proposte ha battuto il record di iscrizioni nella storia del Festival di Sanremo. L’organizzazione ha infatti ricevuto 961 domande di partecipazione, 119 in più rispetto alla scorsa edizione. E una prevalenza di artisti provenienti dal Sud Italia.

Prima del via alle danze a fine ottobre, però, c’è già stata una selezione. Inizialmente, infatti, sono stati scelti 61 partecipanti (dei 961 originali), mentre sul palco dello Studio B ce ne saranno soltanto 20. Alla puntata finale, invece, parteciperanno soltanto in 10.

Sul palco dell’Ariston, però, ne arriveranno 6, pronti a sfidarsi con i 2 vincitori di Area Sanremo, anch’essi tra le Nuove Proposte. Il Festival di Sanremo 2021 si terrà da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo.

Una giuria d’eccezione: Pelù, Barbarossa, Beatrice Venezi e…

Se alla conduzione di AmaSanremo Amadeus ha voluto al proprio fianco Riccardo Rossi, che alternerà alla musica scene comiche, alla giuria ha voluto professionisti in ambito musicale.

“È una giuria di 4 esperti musicali: Pierò Pelù, Luca Barbarossa, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi”, ha spiegato, senza però rivelare l’ultimo nome.

Ancora niente di ufficiale, ma secondo TvBlog il quarto giudice dovrebbe essere Morgan. Un ritorno interessante, considerando le controversie che ancora continuano dopo la sua lite con Bugo a Sanremo 2020.

Per quanto riguarda gli ospiti, ce ne sarà uno per ogni serata. La prima sarà Arisa, che nel 2009 ha vinto Sanremo Giovani con “Sincerità” (e, nel 2014, si è classificata prima tra i Big con “Controvento”).

I 20 artisti selezionati

Insieme a tutti i dettagli sulla gara, Amadeus ha anche rivelato i nomi dei 20 partecipanti (e le loro canzoni) alle 5 puntate di AreaSanremo: Alioth con Titani; Avincola con Goal!; Thomas Cheval con Acqua Minerale; Chico con Figli di Milano; Folcast con Scopriti; Galea con I nostri 20; Gaudiano con Polvere da sparo; Gavio con La mia generazione; Ginevra con Vortice; Hu con Occhi Niagara; I Desideri con Lo stesso cielo; Le Larve con Musicaeroplano; M.E.R.L.O.T.

con Sette volte; Murphy con Equilibrio; Nova con Giovani Noi; Scrima con Se Ridi; Davide Shorty con Regina; Sissi con Per farti paura; Wrongonyou con Lezioni di volo; Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te.

