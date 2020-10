Matilde Brandi riesce a dividere la Casa del Grande Fratello vip anche da eliminata. Molti, su Twitter, hanno notato come dall’uscita della showgirl la Casa sembri decisamente più unita e in armonia. In breve tempo però le cose si sono ribaltate di nuovo e la situazione in Casa si è fatta di nuovo incandescente.

Il messaggio di Matilde Brandi

Il Grande Fratello, tanto per smuovere gli equilibri, ha mostrato ai concorrenti un video-messaggio di Matilde Brandi che, come di consueto, va a toccare due delle concorrenti più chiacchierate di questo Gf: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

La difesa di Tommaso Zorzi

A quel punto in Casa le cose si sono fatte di nuovo incandescenti. Tommaso Zorzi, che non può evitare di scendere in difesa delle Rutas, si scaglia contro alcuni inquilini della Casa. Come al solito a finire nell’occhio del ciclone c’è Elisabetta Gregoraci. Zorzi, infatti, accusa alcuni concorrenti di essere “paracul*” scatenando reazioni controverse. Da un lato la Gregoraci che lo accusa della stessa identica cosa, a cui si aggiunge la voce della Contessa, anche lei d’accordo con l’ex di Briatore.

La discussione finisce con il lancio di una bottiglia contro Zorzi, gesto che in molti sul web chiedano venga sanzionato.

Guarda il video

Tommaso Zorzi contro Elisabetta Gregoraci: “se fossi paraculo non litigherei con te!”#GFVIP pic.twitter.com/937MAG9t71 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 22, 2020

La Gregoraci sul web

Intanto Elisabetta Gregoraci non se la passa bene, almeno stando a Twitter. Nell’occhio del ciclone è finita un’altra sua conversazione, questa volta con Dayane Mello. Le due sono sedute a tavola e al pubblico non sfugge la frase della Gregoraci sulla loro nomination: “È più importante per te, io posso pure tornare a casa, tanto ho da fare altre cose.

Tu devi lavorare, ti serve“.

Dayane Mello non reagisce e resta a fissare l’altra concorrente, ma intanto sembra che le preferenze del pubblico vadano a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Dayane Mello.