Il video-messaggio di Matilde Brandi ricevuto dagli inquilini del Grande Fratello Vip ha scatenato il putiferio. Nella Casa gli animi si sono surriscaldati e, nella puntata di questa sera, la tensione resta altissima. La Brandi torna a Cinecittà per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con 4 ‘Vipponi’: Maria Teresa, Guenda, Stefania e Tommaso.

Matilde Brandi divide anche fuori dalla Casa

La Casa del Grande Fratello Vip è sempre più spaccata in due evidentissimi gruppi. E il video-messaggio di Matilde Brandi, inviato ai suoi ex coinquilini pochi giorni fa, ha se possibile accentuato ulteriormente questa divisione.

La ballerina, eliminata dal gioco la scorsa puntata, ha voluto mandare un messaggio ai ragazzi raccontando di ognuno le proprie impressioni. Parole al miele per Andrea, Elisabetta, Pierpaolo e Dayane, molto meno amichevoli per Guenda, Maria Teresa e Stefania Orlando. Con loro l’ex gieffina proprio non ha legato e, per questo motivo, ha raccontato in video tutto quello che pensa di loro. Tante strategie nella mente delle ‘Rutas’, a detta della Brandi, e grandissima amarezza per la perdita dell’amicizia con la Orlando. Al termine del video gli animi in Casa si sono surriscaldati, su tutti quelli di Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci che non se le sono mandate a dire.

La Brandi torna in Casa: è alta tensione

La puntata di questa sera si prospetta incandescente, con Alfonso Signorini che introduce agli inquilini la spinosa questione. A cominciare dal ritorno in casa di Matilde Brandi, pronta a togliersi qualche sassolino dalla scarpa con alcuni ‘Vipponi’: Maria Teresa, Guenda, Tommaso e Stefania. Il primo confronto è con Tommaso, al quale ammette: “Hai detto tante parole brutte verso di me, ho da salvaguardare due bambine minorenni, ho il web contro.

[…] Non andiamo d’accordo, non ti sto simpatica. Ma ho detto che puoi essere protagonista lasciando spazio anche ad altri. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto“.

Il confronto con Stefania Orlando

A seguire la ballerina si mette a confronto con Stefania Orlando, della quale non è piaciuto il suo schieramento con Tommaso, Guenda e Maria Teresa: “Il messaggio mio era: hai preferito un gioco a un’amicizia. Io te l’ho sempre detto, avevi scelto la compagnia di Tommaso ma non te ne devi sentire pentita“.

La Orlando non tarda a ribattere: “Io ho fatto il mio percorso, sei tu che ti sei messa in competizione con Tommaso. Mi hai sempre detto ‘Scegli liberamente’. A prescindere da tutto ci vogliamo bene e tu me l’hai sempre detto. Mi hai detto ‘Stefania, non farti problemi’. Questo è un gioco“. E, sulla possibilità di rivedersi fuori dalla Casa, la Orlando ammette: “Io vorrei ritrovarci come amiche fuori“. Un’affermazione che vede la Brandi concorde.

Guenda contro Matilde: “Hai portato un pregiudizio“

Terzo e ultimo confronto, quello con le ‘Rutas’.

Della madre, Matilde Brandi ha detto: “Maria Teresa segue un copione, anche nella vita, ma era ironico“. Parole che non sono piaciute alla conduttrice, che le ha risposto secca: “Le cose che hai detto su di me mi fanno sorridere, il tono era esasperato“. Anche Guenda ha voluto prendere parola, sentendosi toccata nel vivo dalle dichiarazioni della ballerina, che la vedrebbe solo come la figlia della Ruta e null’altro. La Goria risponde con grande eleganza: “Io non mi ritengo ‘figlia di’. Ci sono rimasta molto male, perché Matilde tu sei mamma e hai figlie stupende. Io sono orgogliosa di essere la figlia di Maria Teresa e per me è una grandissima gioia.

Mi spiace che hai portato un pregiudizio, tu che sei una professionista del campo del teatro“.

