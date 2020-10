Un gravissimo incidente si è verificato nella prima mattinata di sabato sulla statale 119 all’altezza di Castelvetrano, provincia di Trapani. Un autobus con a bordo diverse persone è stato coinvolto in un sinistro che ha causato vittime e feriti.

Incidente a Castelvetrano

Un bilancio gravissimo quello dell’incidente che si è verificato nella prima mattinata di sabato 24 ottobre a Castelvetrnano. Un autobus con a bordo circa 15 persone si è ribaltato dopo uno scontro con un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.10 del mattino, all’altezza del chilomentro 51/52 della statale 119, che collega le città di Palermo e Marsala, tra Santa Ninfa e Castelvetrano.

Nello scontro due persone sono decedute e diversi sono i feriti, nel sinistro sono state coinvolte anche altre automobili.

Autobus si ribalta: il bilancio è gravissimo

Sono due al momento le vittime accertate, inizialmente era stata riportata solo una vittima, l’autista della Ford Fiesta che si è scontrata con il pullman invadendo la corsia opposta in prossimità di una curva e un passaggio a livello (come si legge nella Gazzetta del sud). Dopo l’impatto, l’auto è finita in un dirupo e per la persona a bordo non c’è stato scampo.

Successivamente, come riportato da Il Giornale di Sicilia, è stata riportata una seconda vittima, un passeggero dell’autobus.

A bordo del mezzo c’erano tra i 13 e i 15 passeggeri, molti sono rimasti feriti e una persona si trova al momento ricoverata in gravi condizioni.

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, carabinieri e vigili del fuoco; al momento gli accertmenti sulle dinamiche sono ancora in corso. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un violento scontro frontale tra l’autobus di proprietà della Salemi e una Ford Fiesta.

Stando all prime testimonianze, l’autista ha cercato di evitare l’impatto causando il ribaltamento del mezzo.

Al momento sono ancora in corso i rilievi e la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Nell’incidente sono state coinvolte in totale altre tre auto.