Come di consueto, dalle 13.30 il prossimo 25 ottobre torna il consueto appuntamento settimanale con Domenica In. Mara Venier, 70 anni compiuti in questi giorni, al timone del format di Rai 1, condurrà la settima puntata di questa stagione.

Anche questa settimana ci sono tanti ospiti e si toccheranno tanti argomenti caldissimi, come le ultime parole di Papa Francesco. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di domani.

Gli ospiti di Domenica In

Zia Mara non si fa mancare niente questa domenica. Tra gli ospiti delle sue interviste ci saranno cantanti, attori e conduttori.

Vediamo chi sono i protagonisti di questa settimana.

Marco Bocci presenta il suo libro

Tra le interviste di questa puntata quella a Marco Bocci. Questa volta il bell’attore non parlerà solo di fiction e cinema, ma anche di libri. Bocci infatti presenterà In Provincia Si Sogna Sbagliato, che racconta la vita nella provincia italiana, attraverso la storia di 2 fratelli. Il libro affronta tematiche importanti come le difficoltà che un’intera generazione è costretta ad affrontare giorno dopo giorno, nella costante ricerca della serenità.

Sicuramente l’attore parlerà anche del suo ultimo lavoro televisivo al fianco di Bianca Guaccero, Il Medico della Mala.

Si tratta di una fiction che presto andrà in onda su Rai 2 in prima serata per la regia di Cinzia TH Torrini.

Gli altri ospiti

La puntata di Domenica In che ci attende il 25 ottobre è ricca di emozioni. E la lista degli ospiti è appena iniziata.

Ezio Greggio ci riprova

Ci riprova Ezio Greggio, atteso a Domenica In già la settimana scorsa e costretto a disdire all’ultimo momento per cause personali. Ora i problemi della settimana scorsa sembrano essere risolti, così ancora una volta il noto conduttore è atteso per un’intervista con Mara Venier.

La musica a Domenica In

È atteso anche Francesco Gabbani, il cantante 2 volte vincitore del Festival di Sanremo, una volta nella categoria giovani e un’altra in quella Big. Il noto cantante ha anche dedicato sui social una canzone alla padrona di casa Mara Venier. Ne vedremo delle belle.

Momento talk a Domenica In

Il momento di dibattito, solitamente dedicato a Ballando Con Le Stelle, nella prossima puntata di Domenica In metterà sul banco le ultime parole del pontefice riguardo alle unioni civili.

L’argomento ancora caldissimo sarà motivo di analisi con i vari ospiti e opinionisti della giornata.

Naturalmente sarà riservato uno spazio anche al noto talent di Milly Carlucci, al seguito dell’ultima puntata.