Mara Venier ha compiuto 70 anni 3 giorni fa, e l’ha fatto in grande stile. La Zia Mara è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano, ed i suoi social sono stati travolti da una valanga di auguri di buon compleanno sia da parte di altri vip che da parte dei suoi fan. La sera, invece, è stata dedicata agli amici di sempre, con una festa e una torta davvero superlativa.

Buon Compleanno, Mara Venier!

70 anni e non sentirli. Nonostante le primavere ormai si accumulino, l’energia di Mara Venier la fa sembrare ancora una ragazzina, tanto che la scorsa edizione di Domenica In non bastò una caviglia fratturata ad impedirle di essere sempre sul palco ad accogliere i suoi ospiti.

A ricordarle che ha lo spirito di una ragazzina è stato anche il marito Nicola Carraro, che le ha dedicato un post sul suo profilo Instagram ed una dedica speciale: “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima”.

La festa e la torta a tema

Ieri, al locale La Reginetta di Roma, si sono tenuti i grandi festeggiamenti: al fianco della conduttrice solo gli amici ed i parenti più vicini, tra cui spiccavano Alessia Marcuzzi, il marito Paolo Calabresi Marconi e Rita Dalla Chiesa.

Tutti sono apparsi nelle foto del locale, che ha portato a tavola una torta a tema per Zia Mara con una straordinaria cake topper raffigurante Mara Venier seduta su una poltroncina, proprio la stessa sulla quale intervista i suoi ospiti a Domenica In.

La torta era preparata dal noto pasticcere Ernst Kam.

La morte dell’amico Gianni Dei

Benché Mara Venier sia un personaggio molto amato e sia stata, per il suo compleanno, letteralmente travolta dall’affetto di tutti, per lei sono stati giorni difficili.

Proprio 3 giorni fa è infatti morto il suo carissimo amico Gianni Dei, noto attore e cantante italiano, che aveva con la conduttrice un rapporto molto stretto. Mara Venier ha voluto salutarlo con parole molto sofferte: “Gianni mio come farò senza di te ….sei stato tutto per me ,amico,fratello ,complice….come farò dopo 35 anni di fratellanza…..come farò ???? Il mio cuore è spezzato”.

Nel lutto, la Venier ha ricevuto il sostegno di moltissimi amici: Gianni Dei era molto conosciuto ed in molti nel mondo dello spettacolo hanno subìto una dolorosa perdita.