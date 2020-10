Forte commozione per Mara Venier a Domenica In. In chiusura di puntata, la conduttrice ha voluto ricordare il grande amico Gianni Dei, scomparso lo scorso lunedì. “È stato il mio amico del cuore per 35 anni“, il ricordo fra le lacrime della ‘zia d’Italia’, che ha voluto omaggiarlo con un ultimo saluto.

Mara Venier ricorda Gianni Dei

Attore, cantante e popolare caratterista, Gianni Dei è venuto a mancare lunedì scorso. Icona del cinema italiano degli anni ’60, ’70 e ’80, autore di numerosi documentari, l’attore si è spento all’età di 79 anni.

La sua scomparsa è stata accolta con profondo dolore dall’intero mondo del cinema e della televisione italiana e anche Mara Venier ha sofferto parecchio. La conduttrice di Domenica In ha più volte ricordato in passato il profondo affetto e il solido legame di amicizia che si era instaurato con il popolare volto tv. 35 anni di vera fratellanza, come ha scritto la conduttrice con un post su Instagram: “Gianni mio come farò senza di te… sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… come farò dopo 35 anni di fratellanza… come farò????

Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace amore mio“.

“Il mio amico del cuore per 35 anni“

Ma Mara Venier ha voluto ricordarlo anche nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio. Sul finire del consueto appuntamento settimanale con il suo affezionatissimo pubblico, la conduttrice ha voluto ricordare per un’ultima volta Gianni Dei. Proprio di lui la ‘zia d’Italia’ aveva parlato la scorsa settimana: “Domenica scorsa avevo salutato il mio amico Gianni, pensavo mi stesse guardando. Ho cercato di dargli coraggio, ma non mi stava guardando e lunedì mattina se n’è andato.

Lo voglio ricordare così“. La conduttrice con la voce strozzata dalle lacrime, manda in onda una clip che ritrae Gianni Dei nel corso della sua vita e della sua carriera professionale. Prima dei saluti, la conduttrice rivela: “Gianni è stato il mio amico del cuore per 35 anni e mi mancherà tantissimo: voglio mandare un abbraccio ad Alberto, che è stato il suo meraviglioso compagno. Ciao Gianni“.

