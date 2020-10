Ormai sono moltissimi i personaggi dello spettacolo e della televisione che rivelano di essere positivi al covid-19. Del resto i dati riguardo i positivi in Italia sono sempre più allarmanti. Nel bollettino della Protezione Civile di ieri, i positivi delle ultime 24 ore erano 21.273, per un totale di 222.241. Importante anche il numero di tamponi effettuati che sono 161.880. Appena pochi minuti fa Gerry Scotti ha fatto un annuncio pubblico.

Gerry Scotti positivo al covid-19

L’annuncio lo fa lo stesso Gerry Scotti attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19“.

Il conduttore poi specifica quali sono le condizioni di salute in modo tra tranquillizzare i fan e ringraziarli anche per il solo sostegno: “Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“, conclude nel suo messaggio social insieme a una foto sorridente.

Gerry Scotti diventa nonno

Qualche giorno fa però una bella notizia. A Verissimo aveva raccontato che il figlio Edoardo diventerà presto papà di una femminuccia. Lo zio Gerry diventerà, quindi, nonno per la prima volta. “Mio figlio ha fatto ciò che hanno fatto tutti quelli che potevano farlo durante il lock-down: avremo un sacco di nascite verso la fine dell’anno.

Ha pensato bene, e penso lo abbiano voluto, di avere un figlio. Questo è avvenuto. Ci siamo trovati i primi giorni di timida riapertura del lock-down, mio figlio mi è venuto incontro, aveva uno strano pacchettino in mano ed era un ciuccio“. Come sempre il conduttore si è commosso, del resto tutti i fan conoscono il suo cuore dolce: “Sono contento per loro e ho un cruccio piccolo: io figlio unico ho fatto un figlio unico, adesso mi aspetto dei nipotini multipli.

Sarà una femminuccia“, ha concluso col sorriso sulle labbra.

