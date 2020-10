È scontro senza esclusione di colpi tra Antonella Elia e Alba Parietti, nella galassia di “effetti collaterali” intorno al Grande Fratello Vip. Dopo l’affermazione tagliente della prima, che nelle sue vesti di opinionista del format ha definito la showgirl “gallina madre”, quest’ultima replica per le rime via Instagram. E non le manda a dire. Al centro dell’arena, ancora una volta, il figlio Francesco Oppini, attualmente in gioco nel reality.

Antonella Elia ad Alba Parietti: “Gallina madre“

Piovono battute al veleno dai cieli del GF Vip, con lo scontro a distanza tra Antonella Elia e Alba Parietti.

Nel corso della prima serata di ieri, l’opinionista della trasmissione non ha risparmiato alla showgirl un ritratto pungente.

Al centro della querelle Francesco Oppini, impegnato come concorrente all’interno della Casa di Cinecittà e non nuovo a qualche critica ruvida da parte della Elia (che lo aveva descritto come “viscido”, a suo dire, per via di un presunto atteggiamento sfuggente e poco cristallino).

Una posizione che si è scontrata con quella di Alfonso Signorini – che ha sottolineato alla sua spalla come la connotazione del termine sia chiaramente negativa – e, ancora prima, con quella di Alba Parietti, intervenuta immediatamente sui social, pochi giorni fa, a difenderlo.

“Etimologicamente – aveva scritto una visibilmente irritata Alba Parietti. su Instagram – viscido significa schifoso, un verme. La ‘signora’ Elia forse non conosce il significato di ciò che dice, ma io si. Sono fiera dell’educazione e del controllo di Francesco Oppini, ma se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti spero che torni alla sua vita vera, fatta di persona che lo conoscono e lo apprezzano per la persona per bene e leale che è.

Questi aggettivi sono inaccettabili…“.

Il nuovo capitolo di attriti tra le due si è aperto nella diretta di ieri, quando Antonella Elia ha riservato un’altra stoccata ma indirizzata alla Parietti: “Alba, io ti capisco, tu sei la gallina madre“.

La showgirl risponde dopo le accuse

Come molti si aspettavano, Alba Parietti non ha atteso troppo per affidare al suo profilo Instagram una replica per le rime.

Poco dopo l’affermazione di Antonella Elia, sui social della showgirl è apparso un post, rilanciato via Stories, in cui lei stessa sembra aver preso la questione con una nota di ironia. Pur non risparmiando un alone di veleno alla sua frecciatina.

“Siiiiiiiii – ha scritto Alba Parietti rivolgendosi al figlio dopo averlo difeso dalle accuse – Francesco Oppini, sono la tua gallina madre, meglio essere una gallina madre oggi che un’Antonella Elia un domani“.

