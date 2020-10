Commovente messaggio quello pubblicato da Alba Parietti per la madre, scomparsa 10 anni fa ma mai dimenticata dalla showgirl italiana. In un lungo post, la Parietti ha tirato fuori tutto l’amore che prova per la donna scomparsa, spendendo parole al miele e particolarmente toccanti. Solo poche settimane fa, la Parietti si era ritrovata a dover dire addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea.

Il messaggio di Alba Parietti per la madre

Si chiamava Grazia Dipietromaria e oggi avrebbe 88 anni. Purtroppo per la nota showgirl italiana, però, è scomparsa nel 2010, proprio in questo giorno, a causa di un ictus, secondo quanto riportato.

Per l’occasione, Alba Parietti ha dedicato un lungo post alla madre.

“Mamma mia meravigliosa – inizia la Parietti – farfalla splendida e piena di poesia. Ti ho amata disperatamente quando non ti capivo, immensamente quando ti ho finalmente potuta raggiungere e tu ti sei fatta prendere. Per sempre sei con me da quanto te ne sei andata quella fredda mattina regalando ad altri la possibilità di vivere ancora grazie alla tua generosità“.

Alba Parietti insieme alla madre Grazia

L’amore di Alba Parietti per la madre

Il post, correlato di una tenera fotografia delle due, prosegue così: “Sono passati dieci anni oggi da quel giorno, ma sei stata con me in ogni passo, in ogni sguardo, in ogni bellezza, in ogni respiro e lo sarai finche io avrò vita.

E non ci sarà momento bello che non dedicherò al tuo ricordo e a quello di papà“. Il suo ricordo è ancora presente, ricordato così dalla showgirl: “La tua energia, la tua stupenda capacità di rendere tutto leggero, la tua voce allegra, soave mi risuona come una melodia, la tua mano mi accarezza e mi consola.

Oggi come quando ero bambina e avevo tanta paura“.

Su finale, altre parole molto toccanti: “Sei sempre, sempre, sempre con me. So che tu e papà siete con Giuseppe, siete le persone che più hanno voluto il mio bene e questo mi fa sentire protetta anche se mi mancate più del sole, perché siete stati la mia vita e le persone che più mi hanno saputo capire e amare di un amore puro che lega le anime all’infinito“.

Foto di Alba Parietti con la madre

La malattia della madre di Alba Parietti

Quella con la madre, è una relazione che ha segnato profondamente Alba Parietti. Oltre che per il naturale legame madre-figlia, però, a mettersi in mezzo è stata anche la malattia di Grazia Dipietromaria, che soffriva di schizofrenia. “Una madre difficilissima – l’ha definita in un’intervista radio dello scorso anno – quando riusciva a non essere la strega che poteva risultare a causa della sua patologia era la persona più meravigliosa del mondo“.

