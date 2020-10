La governatrice della Calabria Jole Santelli è stata trovata morta nelle scorse ore, aveva 51 anni e da tempo lottava contro il cancro. La governatrice, stando a quanto emerge in questi primi momenti, avrebbe avuto un’emorragia interna causata proprio dalle patologie tumorali. Anche Silvio Berlusconi l’ha ricordata in queste ultime ore e alla sua voce si aggiunge quella di Alba Parietti.

Il messaggio di Alba Parietti per Jole Santelli

Alba Parietti, saputa la notizia, che deciso di dedicare un pensiero a “Ciao Jole Santelli non ho parole adatte, ti posso solo ricordare come una donna buona e generosa“, comincia il post Instagram dedicato alla governatrice.

“La pensavano in modo diametralmente opposto“, aggiunge ancora, “ ma ci siamo sempre rispettate e stimate. Perché eri una donna tanto forte e tanto indifesa“. In conclusione anche un pensiero per la famiglia di Jole Santelli: “Mi stringo alla tua famiglia in questo giorno, sono troppo questo terribile anno di dolore inconsolabile“.

Alba Parietti e il carattere malinconico

Un periodo difficile per Alba Parietti che pochi giorni fa ha detto addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea.

In molti hanno criticato il suo atteggiamento sui social: “Quelli che dicono che sono troppo malinconica e che vivo spesso immersa nel passato hanno ragione. La malinconia e’ un sentimento bellissimo perché vuol dire che hai qualcosa e qualcuno di prezioso da custodire nell’anima. Ricordi incancellabili e meravigliosi che fanno parte del tuo vissuto e nessuno ti può togliere“, sottolinea lei.

Il pensiero corre subito al figlio, Francesco Oppini, al momento dentro la Casa del Grande Fratello: “Io ho avuto incontri bellissimi e persone meravigliose che mi hanno protetto, amato, capita.

Quelle più vicino a me le ho perse tutte. Ho mio figlio ma in questo momento è giusto che io non lo preoccupi per me, che regga da sola il peso della mia tristezza“. E ancora: “Per fortuna di persone che mi vogliono tanto bene ne ho davvero molte e la loro presenza mi salva dall’abisso dell’angoscia. Ma quelle che non posso più incontrare e toccare le porto dentro ogni secondo, le sento“, sottolinea, e i fan non possono non pensare al dolore recente per la morte di Giuseppe Lanza di Scalea e poco tempo fa anche quella di Ezio Bosso.

“Oggi devo accettare la vita senza la presenza di molte persone che erano per me punti di riferimento totali. Persone che mi amavano incondizionatamente. Persone di cui avevo totale fiducia“, aggiunge ancora, “Ma l’assenza è straziante e dolorosa“. Poi ha ringraziato tutti quelli che l’hanno supportata: “Grazie a tutte quelle persone che mi hanno capita e mi sostengono perché mi capiscono e non mi giudicano“.

