Nei gironi scorsi Alba Parietti ha dovuto dire addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, discendente dei Florio e figlio di Maria Arabella Salviati, morto a 74 anni. I due erano stati insieme per circa 8 anni, tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila, anni che la showgirl ha deciso di ricordare su Instagram con un post che ha commosso molti. Ora la Parietti torna a parlare, di nuovo tramite il suo profilo social.

Alba Parietti per Giuseppe Lanza di Scalea

“Ogni giorno sarai con me, perché una persona come te resta nell’anima e da la forza di vivere e di sperare.

Averti avuto nella mia vita e’ stato un privilegio raro e fare a meno del tuo conforto del tuo sostegno della tua granitica presenza e’ un dolore lancinante“, scrive Alba Parietti su Instagram a corredo di una foto di Giuseppe Lanza di Scalea. “Ma devo andare avanti con la maschera che questo lavoro purtroppo e per fortuna mi impone e mi ha insegnato ad mettermi. E questa è’ la più grande tortura e la più grande fortuna perché mi costringe ad avere un motivo per non pensare e scrollarmi il dolore di dosso perché ti fa scegliere di vivere quando ti senti morire“, aggiunge ancora con parole piene di dolore.

“Per sempre sarai il mio più caro meraviglioso amico“, aggiunge dando una dimostrazione concreta di quanto fossero uniti. “Ciao Giuseppe so che ci rincontreremo nelle cose belle che la vita mi saprà ancora regalare. E tutto pensando a te mi sembra più dolce e mi fa accettare la malinconia della vita e le sue conseguenze e di dover convivere con il pezzo della mia vita che se ne e’ andato con te per sempre, con il tuo sorriso timido e solare come la tua anima stupenda, mi consola pensare a quanta fortuna ho avuto a conoscerti e avere il tuo affetto il tuo rispetto il tuo bene che non passerà mai e mi accompagnerà finché avrò un respiro“, ha concluso.

Alba Parietti, il messaggio su Instagram

Dopo la morte di Giuseppe Lanza di Scalea, Alba Parietti aveva deciso di scrivere un primo post poi rimosso: “Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare“.

E ancora: “Sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso“, aveva aggiunto la showgirl.

