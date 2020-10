Stefania Orlando è in crisi: dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip l’ha destabilizzata, ed ha scoperto di non avere accanto a sé molti dei suoi compagni di gioco, tra cui l’amico Tommaso Zorzi che le avrebbe preferito Guenda Goria.

Durante la diretta, nessuno ha scelto di salvare Stefania Orlando e questo è apparso estremamente deludente per la concorrente. Dopo la trasmissione, stamattina, la Orlando ha avuto un vero e proprio momento di sconforto nel giardino della Casa, scoppiando in lacrime.

Stefania Orlando in lacrime, Zorzi la consola

Per Stefania Orlando la puntata di lunedì è stata una vera fatica.

“Mi odiano tutti. Che ci sto a fare qua dentro? (…) Ma nessuno ha scelto me!Non ci ho fatto una bella figura!” ha detto la showgirl, poi raggiunta dall’amico Tommaso Zorzi che ha cercato di consolarla: “Questo è il loro gioco” ha spiegato Zorzi, che con sguardo estremamente lucido ha detto alla Orlando che dentro la Casa e in trasmissione si sviluppano dinamiche relazionali che non potrebbero mai esistere nella vita reale.

Stefania Orlando parla con Guenda Goria

Successivamente la Orlando ha trovato una confidente anche in Guenda Goria, con la quale ha fatto una lunga chiacchierata.

Guenda le ha fatto notare che anche lei non ha ricevuto un trattamento semplice da digerire: “Io ieri mi sono sentita dare della stratega da otto persone”. A quel punto è la Orlando a consolarla dicendo “Chi lo dice è perché lo è”, e dichiarando che secondo lei alla base della poca tolleranza nei suoi confronti ci sarebbe una questione caratteriale: “Qui hanno un’idea di me totalmente sbagliata, forse perché sono una persona diretta e non si tira indietro quando c’è da parlare, o pago ancora lo scotto di non essermi alleata con Matilde”.

Il confronto con Elisabetta Gregoraci

Ad avere un’opinione differente di Stefania Orlando è Elisabetta Gregoraci, che ha avuto da dire con la Orlando anche durante la diretta: “Hai detto tante stupidaggini. Poi tu non dici le cose in faccia, ma all’interno del confessionale. A differenza tua, io in faccia ti ho sempre detto tutto!” Ha infatti esclamato la Gregoraci, spiegando di esserci rimasta male quando la orlando ha detto: “Non è che non critico Elisabetta, per paura di non essere invitata a Montecarlo.

Se voglio ci vado pure da sola!”.

