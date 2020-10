Si inasprisce lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Le due ‘Vippone’, dopo un momentaneo chiarimento nell’ultima settimana, sono tornate a battibeccarsi nella diretta di questa sera. “La sincerità non ti appartiene“, l’accusa della ex di Flavio Briatore alla coinquilina.

Elisabetta e Stefania: scontro tra primedonne

Riaffiorano dissapori del passato al Grande Fratello Vip. Al centro di un’acceso battibecco, nella diretta di questa sera, sono Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci. Le due coinquiline non sempre sono andate d’amore e d’accordo nel corso di questa esperienza, soprattutto dopo la furiosa litigata avuta in cucina diversi giorni fa.

Lo scontro sembra aver separato drasticamente le loro strade e neppure la successiva riconciliazione ha sortito l’effetto sperato. Alfonso Signorini, in puntata, propone una clip che racconta il difficile rapporto tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci, quest’ultima supportata anche da Dayane Mello. Ma quanto è stato raccontato nella clip ha agitato gli animi nella Casa, con le due donne che non se le sono mandate a dire.

“La sincerità non ti appartiene“

Stefania Orlando ha inizialmente attaccato la coinquilina per alcune cose non dette in faccia: “Diciamo che da queste clip emerge che io almeno le cose le dico in faccia, non parlo dietro“.

La replica secca della Gregoraci: “Ma cosa dici in faccia, che eri in Confessionale“. E aggiunge: “Hai detto un sacco di stupidaggini“. La Orlando non ci sta e torna all’attacco: “A tuo avviso io dico sempre stupidaggini, però almeno le dico e chiarisco, invece vedo che voi parlate dietro. Poi tu che dici che io punzecchio, hai tirato fuori tu l’argomento“. Ma la ‘Eli’ va su tutte le furie: “In puntata avevamo chiarito e mi avevi ritirato fuori questa cosa in piscina.

Non girare la frittata Stefania, ma sii sincera una volta nella vita. Niente, la sincerità non ti appartiene. Ricordati le cose che dici, io mi ricordo benissimo“.

