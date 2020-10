Ancora una volta Caterina Balivo utilizza i social per dar sfogo ai suoi pensieri, e lo fa anche questa volta, con un lungo post dedicato alla crisi sanitaria che sta colpendo il nostro Paese. La conduttrice ha inviato un messaggio a tutti i suoi follower parlando di lockdown, bambini e il difficile ruolo dei genitori in questa circostanza.

Caterina Balivo mamma severa con i suoi figli

L’ex conduttrice del programma Rai Vieni da me ha pubblicato una foto su Instagram insieme al suo primogenito Guido Alberto avuto con il manager finanziario Guido Maria Brera.

In didascalia alla foto spiega: “Da quando scattò il lockdown i bambini sono stati sottoposti a un cambio repentino e abbiamo visto quanto sono stati bravi (non senza aver avuto problemi e strascichi). Vedete io so di non essere un genitore perfetto, ma responsabile sì“. E ancora: “Se mio figlio si ribellasse o andasse contro le attuali regole dovute all’emergenza Covid-19, due “schiaffi in faccia” non glieli toglierebbe nessuno (ai “ben pensanti” dico: tranquilli non sono una mamma violenta)“. La conduttrice scrive di non essere una mamma violenta ma responsabile e attenta nei confronti dei suoi due figli Guido Alberto e Cora.

Sottolinea così l’importanza del rispetto delle regole e di come il mondo sia cambiato: “Sacrifici, certo… tante ingiustizie subite e molte altre arriveranno ma questo maledetto virus c’è e finché non se ne va non possiamo fare i bastian contrari“.

Il post di Caterina Balivo

Caterina Balivo e la televisione

Non si sa ancora se Caterina Balivo ritornerà in tv dato che ha preferito interrompere la conduzione del suo programma Vieni da me in onda su Rai Uno e sostituito ora da Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

La sua carriera televisiva è ancora incerta ma nel frattempo i fa potranno continuare a seguirla su i social dove è molto attiva.