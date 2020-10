Continuano a salire ancora, un trend che sembra non riuscire ad arrestarsi e che mette l’Italia alle strette. Il numero dei nuovi casi positivi al Coronavirus è ancora in crescita così come il numero delle vittime.

Gli ultimi aggiornamenti sui numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino della Protezione Civile del 29 ottobre.

Quasi 27mila casi in 24 ore e oltre 200 morti

Numeri che crescono ormai da settimane. Anche nel bollettino del 29 ottobre viene confermata la rapidità del virus che continua a proliferare sempre più veloce. Con oggi sono 616.595 le persone che in Italia, dallo scoppio dell’epidemia risalente allo scorso gennaio, sono entrate in contatto con il Coronavirus.

Solo nelle ultime 24 ore i casi positivi al virus registrati nel bollettino sono 26.831, quasi 2mila in più rispetto alla giornata di ieri. Di pari passo si evidenzia l’alto numero di tamponi eseguiti in 24 ore: 201.452 solo oggi, poco più dei 198.952 di ieri. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio, la situazione più allarmante si registra in Lombardia dove oggi i casi sono stati 7.339 ed è ampio il margine dalla seconda regione più colpita, la Campania, dove in 24 ore sono stati registrati 3.103 casi.

Salgono i ricoveri in terapia intensiva

279.282 le persone che sono guarite dal Covid-19 in Italia in questi lunghi 10 mesi di emergenza, 3.878 casi in più nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le persone attualmente positive al Coronavirus, 299.191 in tutto di cui 281.576 in isolamento domiciliare. Aumentano di 115 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 1.651 pazienti ricoverati.15.964 invece le persone positive al Covid e ricoverate in ospedale con sintomi: 983 ricoveri in più rispetto alla giornata di ieri.

Continua a salire, anche oggi, il bilancio delle vittime: sono 217 i morti registrati in 24 ore per un totale di vittime in Italia pari ora a 38.122 decessi.

