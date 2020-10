Eros Ramazzotti ha appena compiuto gli anni, ed è stato ovviamente sommerso dall’affetto dei suoi fan. Non solo: Eros Ramazzotti è circondato d’affetto nel suo quotidiano e alcune delle “sue donne” hanno voluto omaggiarlo con degli auguri speciali, con stili diversi ma sempre facendo trasparire l’affetto che li lega.

Il post di Aurora Ramazzotti

La prima a fare gli auguri ad Eros Ramazzotti è stata la figlia Aurora, con una foto su Instagram che li vede insieme ed abbracciati, ed una frase molto tenera: “Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita.

Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzo🍾a tanti altri giri intorno al sole”.

Aurora Ramazzotti ed il padre Eros

Eros Ramazzotti è una figura molto presente nella vita di sua figlia, e lei lo ricorda spesso. In un post riflessivo dello scorso giugno, Aurora aveva spiegato come le radici musicali ereditate dal padre, benché non si fossero sviluppate in lei facendola diventare una cantante o una musicista, l’avevano profondamente segnata in positivo: “Un bambino molto amato da un papà chirurgo potrà diventare architetto ma porterà sempre il segno della passione di chi l’ha forgiato.

Non è poi così difficile da capire che si possa addirittura tentare di seguire le orme dei propri genitori per lo stesso motivo. Eppure ancora oggi non è scontato. Molti vaneggiano nella paura di un fallimento a causa di un patrimonio professionale/artistico importante alle proprie spalle e non solo”.

Gli auguri di Marica Pellegrinelli

Anche se non è più la moglie di Eros Ramazzotti, anche Marica Pellegrinelli ha voluto dedicare un affettuoso pensiero all’ex marito, con cui è rimasta in ottimi rapporti.

Nelle sue storie Instagram la modella e showgirl ha infatti pubblicato una vecchia foto che mostra Eros in tunica bianca, con un sottofondo di colonna sonora di Jesus Christ Superstar, con la scritta “Auguri!”.

Il post nelle storie di Marica Pellegrinelli

Un piccolo ed ironico messaggio che comunque dimostra quanto tra i due ci sia ancora affetto. D’altronde era stata la stessa Pellegrinelli a raccontarlo a Oggi: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma”.