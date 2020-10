Sfogo a tinte forti di Tommaso Zorzi contro uno degli autori del GF Vip, a margine di un confessionale in cui sarebbe stato “sbattuto fuori”. Il gieffino ha poi aggiunto un’affermazione potenzialmente destinata a fare molto rumore: “Trattato come una put***a“.

Tommaso Zorzi contro un autore: “Trattato come una put***a“

Durissimo sfogo di Tommaso Zorzi davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, durante una conversazione con Guenda Goria dopo l’ultimo confessionale in cui non avrebbe fornito “materiale” utile a confezionare un servizio su frecciatine e critiche agli altri concorrenti.

Nello specifico, l’influencer ha usato termini taglienti per descrivere la situazione che si sarebbe trovato a vivere poco prima, lontano dagli altri inquilini della Casa.

“Stiamo tutti lavorando, rispetto tutti. Ho sempre fatto confessionali in cui mi sono esposto rispetto a situazioni… perché sono così di carattere. Una volta non mi espongo, non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la litigata in puntata – io lo so che se la faccio viene montata, il gioco è anche quello -, una volta non ti dico quella roba pungente, e allora ‘Vai, vai, vai, dai è meglio che vai’.

Così, trattato come neanche una put***a dopo che la paghi“.

Zorzi rincara la dose: “Mi ha sbattuto fuori“

Ma non è tutto: nel corso della stessa chiacchierata con la figlia di Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi ha rincarato la dose del suo attacco alla produzione: “Ti giuro, una put***a, quando la paghi quando sta salendo tua moglie in ascensore, viene trattata meglio di come mi hanno trattato in confessionale.

Mi ha sbattuto fuori, mi ha detto. ‘Esci”, mi dà fastidio“.

A nulla è valso il tentativo di farlo ragionare serenamente sulla questione da parte di Guenda Goria. Al momento, non è chiaro se ci saranno ulteriori evoluzioni e se, dalla stessa produzione, arriverà un intervento.

TOMMASO RACCONTA DI ESSERE STATO CACCIATO DAL CONFESSIONALE #GFVIP pic.twitter.com/D2tzfZtg9b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 27, 2020

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

GF Vip: Tommaso Zorzi in lacrime nella Casa