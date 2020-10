Percorso in odore di squalifica per Patrizia De Blanck al GF Vip? Ne sono convinti quanti, dopo la frase pronunciata all’indirizzo di Tommaso Zorzi, chiedono a gran voce severi provvedimenti contro l’indomita contessa. E il caos è presto servito, con l’ombra di una squalifica che si staglia all’orizzonte (dopo quella, scampata per un pelo, che si era palesata dopo le esternazioni da molti definite “omofobe”).

Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi: frase shock della contessa

Patrizia De Blanck senza freni, ancora una volta, nella Casa più spiata d’Italia: la contessa si è fatta sfuggire parole che potrebbero costarle parecchio e incidere pesantemente nell’economia del percorso finora fatto nel programma.

Dopo i sipari divertenti con Enock Barwuah e Pierpaolo Petrelli, infatti, arriva un livido sfogo che accende gli animi del pubblico. Sui social, piovono richieste di squalifica per la concorrente, a margine di quanto andato in onda durante una delle dirette quotidiane del Grande Fratello Vip.

“Si sparasse, così almeno smette di rompere i cog****i“. Questa la frase incriminata che la concorrente ha pronunciato durante un gioco con gli altri inquilini del reality, indirizzata a Tommaso Zorzi (che chiedeva cosa dovesse fare dopo aver indossato un cappello da strega).

La contessa riferendosi a Tommaso: “Si sparasse così almeno smette di rompere i c******i”



Ma per quanto altro tempo dobbiamo continuare a sopportare questo tipo di offese? È una VERGOGNA! #GFVIP pic.twitter.com/VG6AETnJzc — Federica (@fedescz) October 27, 2020

La reazione furiosa sui social: squalifica all’orizzonte?

Secondo i fan di Tommaso Zorzi, cui fanno eco numerosi spettatori del programma, sarebbe necessaria una netta presa di posizione da parte della produzione. Sui social, in queste ore, molti chiedono un provvedimento severo, al limite la squalifica, per quanto dichiarato dalla contessa.

La frase di Patrizia De Blanck non arriva in solitaria: la concorrente, infatti, si è poi confidata con Elisabetta Gregoraci raccontando di aver detto “Sparati“ all’influencer: “Che devi fa?

Te devi sparà, perché a sto punto è giusto quello“.

🚨Le 3 volte in cui la contessa De Blanck ha detto a Tommaso Zorzi di spararsi🚨

Tutto questo non può passare inosservato, fate girare il video e scrivete agli sponsor!@alfosignorini @LazzaroFantasia @zorzi_gaia @GrandeFratello #GFVIP #GFVIP5 pic.twitter.com/b9nnN21GuU — MAR🌻 (@martina79584122) October 27, 2020

