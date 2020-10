Patrizia De Blanck parla tanto di sé e, soprattutto, fa parlare. A volte troppo, come nel caso delle sue recenti frasi omofobe che le hanno fatto rischiare la squalifica dal Grande Fratello Vip.

Ma ciò di cui ama principalmente raccontare sono le sue vicende sentimentali, di cui alcune sono finite in modo tragico. Stavolta, però, si è lasciata andare a felici dichiarazioni riguardanti un altro uomo famoso con cui è stata, Alberto Sordi.

De Blanck, Sordi e un vizio “antierotico“

Tra le tante storie della De Blanck, una che ha sempre destato il pubblico interesse è quella col celeberrimo Alberto Sordi.

Pare il comico romano fosse un tipo passionale, ma forse un po’ ripetitivo. “Mi accompagnò in camera e in corridoio mi saltò quasi addosso – ha raccontato a proposito dell’ex amante – Non mi aspettavo un approccio così irruento… Aveva un modo di baciare molto passionale… A letto aveva poca fantasia, era molto tradizionalista, non amava sperimentare“.

Eppure lei ha cercato in ogni modo di rendere i loro incontri meno scontati. “Una sera ordinai lo champagne sperando che le bollicine potessero aiutarlo nella fantasia”, ha infatti raccontato ai coinquilini dentro alla casa del Grande Fratello Vip, anche se sembra il suo tentativo non avesse avuto molto successo.

Ma un altro vizio di Sordi turbava la contessa più chiacchierata nel Bel Paese. E riguardava il suo modo di vestire: “Gli dissi che doveva togliersi il vizio di portare i pantaloni ad altezza ombelicale come faceva sempre lui. Lo trovavo antierotico“.

Il ricordo di una relazione “sorridente“

La passione tra Patrizia De Blanck e Alberto Sordi, però, non aveva solo a che fare col sesso.

La nobildonna, infatti, si è divertita con lui in molti altri modi. Poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello ha infatti raccontato a Mattino Cinque: “Con Sordi ho fatto le più pazze risate. Il sesso era una cosa divertente, e presto uscirà il libro di suo nipote in cui racconto tutti i particolari”.

Ma le più grandi follie nascevano dalla risata, e non dal resto. “A furia di ridere una volta siamo caduti dal letto. Non per la passione ma per le risate, perché lui raccontava le cose e io ridevo“, ha rivelato ancora.

La relazione con Sordi però era destinata a finire. Si frequentarono per diversi mesi in giro per l’Italia, ma non bastò. I due si vedevano troppo poco: “Lui era sposato con il suo lavoro, mentre io ho bisogno di attenzioni“, ha spiegato la donna che più di tutte si sta facendo notare in questa edizione del GF Vip.

