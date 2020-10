Al Grande Fratello Vip un’altra concorrente rischia la squalifica: si tratta di Patrizia De Blanck, che nella mattinata di oggi ha detto parole molto pesanti di offesa che sembravano essere dirette verso Tommaso Zorzi.

Patrizia De Blanck: “Mi è venuta la voce del gay”

Casa del Grande fratello, ora di colazione. Il clima sembra disteso dentro la Casa, quando alcune dichiarazioni di Patrizia De Blanck scatenano il terremoto. La Contessa nel fare colazione ha cominciato a lamentarsi per la sua voce, che per via di una presunta infiammazione sarebbe cambiata.

Per mostrare il suo disappunto verso la sua “nuova” voce, ha usato un’espressione che ha però fatto venire subito i brividi a tutti: “Mi è venuta la voce del gay…del fr**io…senti che voce mi è venuta”.

La reazione di Tommaso Zorzi

A quel punto nella cucina del GF Vip Tommaso Zorzi, che non era lontano dalla De Blanck, le ha chiesto di ripetere quello che aveva detto, tra risatine e imbarazzo dei presenti. Quando ha esclamato “Sì, ma io voglio sapere che parola ha usato” ed un altro concorrente ha risposto: “Eh, quella”.

La reazione della De Blanck è stata piuttosto imbarazzata: la Contessa si è chiusa in un ermetico silenzio, senza dare giustificazioni, forse consapevole di aver usato termini imperdonabili all’interno della Casa. Si va verso una nuova squalifica?

Le squalifiche del GF Vip

Ormai nel reality sembra si proceda di una squalifica a settimana, e sono sempre incriminate le “lingue lunghe” dei concorrenti. Il primo è stato Fausto Leali, prima con una sorta di allusione positiva a Benito Mussolini e poi con l’utilizzo di epiteti razzisti. Il secondo è stato Denis Dosio, che nel bel mezzo della notte si è fatto scappare una bestemmia.

Ora, pare essere il turno di Patrizia De Blanck. Vedremo se nei confronti della Contessa verrà usato lo stesso trattamento riservato in precedenza.

