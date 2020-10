Questa sera andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello vip. Una puntata attesissima dai fan perché ormai da più di una settimana si attende una nuova eliminazione. Intanto però i fan del programma vivono un altro mistero: nella serata di ieri un concorrente ha abbandonato la Casa.

Andrea Zelletta lascia la Casa

Andrea Zelletta ha lasciato ieri sera la Casa del Grande Fratello. L’annuncio proprio dai profili social ufficiali del reality di Mediaset: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali“, si legge.

L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe comunque rientrare nelle prossime ore, e ai fan non resta che attendere per scoprire cosa succederà. Manca poco, insomma, sicuramente Alfonso Signorini, e magari lo stesso Zelletta, nella puntata in onda questa sera potrebbero ricostruire quanto accaduto in queste ore.

Il post pubblicato su Instagram dal Grande Fratello

Il passato di Andrea Zelletta

Zelletta è sicuramente uno dei concorrenti meno in vista della Casa, mentre altri si prendono la scena molto più facilmente. Un momento però all’interno della Casa nei giorni scorsi ha catturato l’attenzione di molti.

Durante una chiacchierata con Massimiliano Morra, Andrea si lascia andare ai ricordi e si apre con l’altro inquilino: “Ho vissuto dei momenti che tu non hai idea”, rivela, “Ci sono stati momenti in cui non avevo veramente un euro in tasca“. Una rivelazione sofferta, così come quel passato che ora ricorda in televisione: “Mi sono ritrovato in alcuni periodi a chiedevo 30 euro alla signora con cui vivevo, per fare la spesa, per prendere da mangiare. Andare dai miei genitori non volevo, era una sconfitta per me“.

Massimiliano Morra accoglie la confessione di Zelletta e prova a vederci un nuovo punto di vista: “Devi essere grato a te stesso di quello che sei riuscito a costruire con la tua volontà e determinazione“.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Andrea Zelletta