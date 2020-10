Momento particolarmente intimo per Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip che fino a questo punto si è distinto quasi unicamente per una tremenda lite con Franceska Pepe. L’ex tronista, ha trovato però l’occasione per parlare e aprirsi un po’ di più, rivelando ad un compagno di viaggio alcune storie del suo passato, particolarmente drammatiche.

La rivelazione sul passato di Andrea Zelletta

L’occasione è arrivata durante una chiacchierata con Massimiliano Morra, che dopo aver fatto innescare la bomba dell’Aresgate assieme ad Adua Del Vesco, ora tornata Rosalinda Cannavò, è uscito un po’ dai riflettori del Grande Fratello.

Mentre si trovavano da soli, Zelletta si è aperto dopo la frase di Morra “Siamo il frutto della nostra esperienza“, iniziando a raccontare la propria.

“Ho vissuto dei momenti che tu non hai idea – ha detto Zelletta – Ci sono stati momenti in cui non avevo veramente un euro in tasca“. Periodi difficili, condivisi da milioni di persone, che l’hanno spinto a scelte altrettanto difficili: “Mi sono ritrovato in alcuni periodi a chiedevo 30 euro alla signora con cui vivevo, per fare la spesa, per prendere da mangiare.

Andare dai miei genitori non volevo, era una sconfitta per me“. Il discorso si è poi chiuso sempre con Morra che lo invita a guardare con un occhio ottimista il suo passato: “Devi essere grato a te stesso di quello che sei riuscito a costruire con la tua volontà e determinazione.”

Andrea Zelletta, il percorso al GF Vip

Entrato nella Casa come ex tronista e fidanzato di Natalia Paragoni, Andrea Zelletta finora si è tenuto un po’ alla larga dai riflettori del programma, cadendoci sotto quasi solo in occasione delle lite con Franceska Pepe, la concorrente eliminata e definita “una sfigata che non ne ha prese abbastanza dai genitori” da Zelletta.

Nell’ultima puntata, c’è stato un nuovo faccia a faccia tra i due, con accuse reciproche. La Pepe gli rinfaccia le pesanti frasi che avrebbero incitato alla violenza sui minori, mentre Zelletta ha rinfacciato una cattiva uscita di Franceska su Dayane Mello.

Sempre nella stessa puntata, però, per Andrea Zelletta c’è stata una piacevole sorpresa: oltre il vetro è apparsa infatti la fidanzata, Natalia Paragoni.

Conosciuta proprio nel corso del programma di Maria De Filippi, i due ora fanno coppia fissa e, nel rivedere quella che definisce come “la donna della sua vita“, Zelletta è scoppiato a piangere.

