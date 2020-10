Una vulcanica Franceska Pepe è pronta a fare ritorno al Grande Fratello Vip. La modella, eliminata dal televoto qualche puntata fa, ha ancora qualche conto in sospeso con alcuni inquilini della Casa. Questa sera il suo ritorno a Cinecittà promette scintille, con la Pepe che ha un confronto con Andrea Zelletta e Dayane Mello.

Franceska Pepe faccia a faccia con la Casa

Franceska Pepe è stata indubbiamente una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. La modella ha letteralmente lasciato la sua traccia all’interno della Casa, e non solo durante la convivenza con gli altri inquilini.

Anche dopo la sua eliminazione, infatti, la ragazza continua a far parlare di sé. Di certo non ha lasciato un ricordo positivo nella maggior parte dei ‘Vipponi’, da Matilde Brandi e Andrea Zelletta, a Elisabetta Gregoraci. Nella puntata di questa sera la vulcanica Pepe promette scintille e si mette a confronto con i suoi ex compagni di viaggio, diretta, schietta e senza peli sulla lingua. Come, d’altronde, ha ormai abituato i telespettatori del reality.

Franceska Pepe contro Andrea Zelletta

Nella Casa è Andrea Zelletta ad avere uno scontro con Franceska Pepe.

Fra i due non scorre buon sangue e lo scontro in diretta avvenuto qualche giorno fa ne è stata la testimonianza. I due non se le sono mandate a dire, con il ragazzo che ha utilizzato parole piuttosto dure sul conto della modella. Separati da un vetro, l’ex volto di Uomini e donne spiega alla Pepe: “Le mie parole non sono state dettate da tanto. Siccome mi faccio trascinare, ho sentito tante cose tue fuori luogo. La parola ‘comodino’ è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma ci sono state altre cose molto più gravi“.

La modella lo riprende subito con una domanda a bruciapelo: “Ma se dici di difendere le donne, perché ti sei scagliata contro di me?“. Secca la risposta del ragazzo: “Perché dalla bocca di una donna non possono uscire frasi come ‘Non sa fare la madre’. Siccome ci sono tante persone che ci guardano, possono ferire più persone“.

L’accusa della modella: “Non sei stato carino“

Il dibattito, piuttosto pacato contro ogni pronostico, si focalizza sulle parole poco lusinghiere espresse da Zelletta nei contro della Pepe.

Il riferimento, come sempre, è allo scontro a distanza avuto lunedì scorso, come rivela la ragazza: “Ma anche quando hai detto ‘Sei una sfigata, per me ne hai ricevute anche poche dai tuoi’ non sei stato carino“. Una frase che non era piaciuta a molti e che ha toccato un argomento piuttosto delicato quale la violenza sui bambini. Zelletta si era scusato già la scorsa puntata per questa infelice affermazione, senza però chiedere scusa alla diretta interessata, come gli fa notare: “Hai chiesto scusa a tutti tranne che a me“.

Dayane Mello interviene: confronto gelido con la modella

Ma il diverbio prosegue con l’aggiunta di un terzo elemento della Casa: Dayane Mello. La modella si avvicina ad Andrea Zelletta per discutere, anch’essa, con la ‘nemica’. Al centro delle loro frequenti discussioni una dichiarazione della Pepe sulla presunta incapacità della Mello di essere madre. Proprio la Pepe cerca di spiegarsi: “Quella frase è stata estrapolata da un contesto. Io non mi permetto di giudicare l’operato di Dayane come madre. La giudico come persona, non come madre“. Indifferenza è la parola adatta per definire la risposta di Dayane: “La verità è che non mi tocca più niente di quello che dice.

So la mamma e la persona che sono e se non le ho trasmesso niente a lei mi spiace veramente tanto“. E, alla domanda di Alfonso Signorini sulla possibilità di un’amicizia fuori dalla Casa, la Mello sentenzia: “Io preferisco lasciar perdere questo tipo di rapporto“.

