Nonostante sia uscita dalla Casa, al Grande Fratello Vip Franceska Pepe continua a far parlare di sé. La concorrente in studio viene invitata da Alfonso Signorini a salutare gli ex coinquilini, con i quali i rapporti sono sempre stati tesi. Ma anche in studio c’è chi la critica, ovvero Pupo: l’opinionista la attacca senza mezzi termini.

Tutti contro Franceska Pepe

Franceska Pepe continua ad essere una protagonista del Grande Fratello Vip, nonostante sia stata eliminata dal televoto. La ragazza, con la sua personalità controversa, da molti giudicata vittima ma anche provocatrice, continua inevitabilmente a far parlare di sé.

Sono tantissimi i gieffini nei quali non ha lasciato un bellissimo ricordo, da Myriam Catania e Matilde Brandi, ad Andrea Zelletta. Nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini focalizza la sua attenzione proprio sulla modella e sul fatto che, nella Casa, si continui a parlare di lei nonostante l’eliminazione. La Pepe viene così messa in collegamento con i suoi ex coinquilini, che non le risparmiano critiche. Myriam Catania ammette di non provare simpatia per lei poiché è sempre pronta a sparare cattiverie su chiunque.

L’attrice commenta secca: “Sei un mostro“. Matilde Brandi non si spiega perché la modella abbia parlato male di lei, nonostante abbia sempre difeso la ragazza in Casa quando tutti le davano contro. E anche Andrea Zelletta si è scaldato parecchio, al grido continuo di “Sfigata!“.

Pupo attacca la modella: “Mi risulta fastidiosa“

Ma anche in studio, fra gli opinionisti, si accende il dibattito sulla discussa figura di Franceska Pepe. Se Antonella Elia la difende a spada tratta, Pupo non è invece dell’idea e le sbatte in faccia il suo secco giudizio, parlando in terza persona: “Per le persone che vogliono fare un mestiere del genere non è un bell’esempio.

Non è giusto portare una persona qui che spara a zero. A me risulta fastidiosa“. Per spiegare in maniera più approfondita il suo punto di vista, il cantante dichiara: “Questo non è un modo per farsi conoscere: per avere successo e diventare famosi bisogna studiare e lavorare, non sparare a zero“. E ad Alfonso Signorini, che più volte ha cercato di venire incontro alla modella, Pupo dice: “L’apologia io non la accetto“.

Immediata la risposta del conduttore: “Non sto facendo apologia di Franceska. Ho solo detto che da quando era entrata nella Casa ha sempre fatto parlare di sé“.

