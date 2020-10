Recentemente, durante una delle consuete puntate di Domenica In, Mara Venier ha menzionato la nipote, figlia della sorella Roberta Povoleri e da lì è subito scattata la ricerca della ragazza sui vari social. C’è molta curiosità infatti per capire chi sia Irene, la vera nipote della Zia Mara Venier.

Chi è la nipote di Mara Venier

La prima cosa che salta all’occhio è la somiglianza tra zia Mara e nipote: capelli biondissimi e occhi chiari, ed entrambe bellissime e non notarlo è impossibile. Su chi sia Irene si sa ben poco, se non che ha 21 anni ed abita in provincia di Venezia.

Grazie ad uno sguardo più approfondito sul profilo Instagram si può notare la sua passione per i viaggi.

Viaggi fatti sempre in compagnia della sua cagnolina Betty, un Jack Russell Terrier dalla quale sembra essere inseparabile e che porta sempre con sé nelle sue avventure.

Irene, la nipote di Mara Venier e il suo cane

Mara Venier presenta la nipote Irene

Come ben sappiamo la famiglia ha un ruolo molto importante nella vita della presentatrice televisiva. Non c’è quindi da stupirsi del fatto che in realtà Mara Venier avesse presentato al pubblico sua nipote Irene già a luglio 2019.

Il tutto tramite un post Instagram dove si poteva notare l’affiatamento tra le due e tra la ragazza ed Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice.

Mara Venier e il post sulla nipote Iren

Viaggi, cibo e amiche: la vita (social) di Irene

Solo recentemente però, dopo averla nominata nel suo programma Domenica In, Zia Mara ha fatto aumentare notevolmente l’interesse del pubblico per la nipotina, facendole guadagnare followers. Sul suo profilo catturano l’attenzione i paesaggi dei posti visitati ed è ben evidente anche il suo amore per il cibo.

Non mancano infatti post ritraenti fragole, biscotti e talvolta anche un bel piatto di pasta con le cappe (e Irene intenta a gustarlo). Nonostante sia la nipote di una delle conduttrici più famose ed amate di Italia, Irene pare essere molto riservata. È difficile infatti strappare qualche informazione riguardo la sua vita privata, ma tra un paesaggio e l’altro compaiono talvolta qualche amica.

Per avere qualche informazione in più, quindi, bisognerà aspettare che sia la Zia Mara (per davvero, questa volta) a parlare nuovamente di sua nipote Irene.

Non un evento improbabile, visto l’amore che ha per suo nipote Giulio e gli altri membri della famiglia. A breve, avrà anche molto più tempo da passare con loro, visto che è già certo il suo addio a Domenica In.

