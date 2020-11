Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono tornati a parlare con i loro fan in una diretta Instagram, in cui hanno aggiornato il pubblico sulle condizioni fisiche della conduttrice.

Nella diretta, durante la quale i due si sono punzecchiati per tutto il tempo, un po’ ridendo insieme ed un po’ “litigando”, è stata anche l’occasione per raccontare ai fan cosa pensano l’uno dell’altro.

Raimondo Todaro e Isoardi: pregi e difetti

A farla da padrone sono state le domande dei follower, scelte da Elisa Isoardi. La prima domanda è anche la più difficile: dire un pregio e un difetto dell’altro.

Elisa Isoardi non tentenna: “Un difetto di Raimondo è che non si sa mai che cosa ha nella testa”. Per quanto riguarda i pregi, però, dichiara: “Di pregi ce ne sono tanti, però quello che mi piace di più è la grande professionalità”.

Raimondo Todaro è altrettanto schietto: “Il tuo pregio potrebbe essere anche il tuo difetto: tu sei diretta nelle cose, sei sincera e senza filtri, però a volte nella tua schiettezza puoi anche far male”. A quel punto ovviamente la conduttrice ha chiesto al maestro di danza se qualche volta l’avesse punto sul vivo, e lui ha risposto: “E lo sai che qualche volta mi hai fatto arrabbiare”.

Sulla Isoardi, Todaro ha anche fatto una rivelazione piccante sulla sua partner di ballo: “Elisa è molto sensuale ma non ne è consapevole”.

Elisa Isoardi: l’infortunio, come sta la caviglia

Sul fronte “caviglia” ci sono poche novità e tanta incertezza: la coppia spiega di essere ben lungi dal volersi ritirare, ma di dover attendere gli sviluppi relativi all’infortunio di Elisa Isoardi: “Noi purtroppo non possiamo scegliere nulla, viviamo giorno per giorno: dipende dai capricci della caviglia della Isoardi”.

