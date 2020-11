“È grave“: è così che Elisa Isoardi ha cristallizzato il resoconto sulle condizioni della sua caviglia dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle, prima di annunciare il clamoroso ritiro dalla gara con Raimondo Todaro. La coppia, tra le più osservate di questa travagliata edizione, ha scelto di sospendere la sua partecipazione per paura di peggiorare la situazione della concorrente.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: colpo di scena a Ballando con le Stelle

I colpi di scena a Ballando con le Stelle sembrano davvero infiniti, dopo l’ultima vicenda che interessa una delle coppie più osservate di questa edizione.

Si tratta di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, freschi di un annuncio clamoroso durante la scorsa prima serata.

La conduttrice e il ballerino hanno interrotto la musica quando tutto era ormai pronto per la loro esibizione, informando giuria e pubblico sulla decisione di ritirarsi dalla gara in corso.

A rompere il silenzio, scompigliando nuovamente le carte del format di Milly Carlucci, è stata proprio la concorrente: “Purtroppo dobbiamo comunicare una cosa…“.

Todaro è intervenuto prima che la sua partner proseguisse: “Abbiamo fatto una prova, durante la pubblicità, non so come dirlo, la questione è che io tengo particolarmente a Elisa, non si deve far male, si merita di arrivare fino in fondo e giocarsela con la possibilità di fare la sua parte.

L’unica soluzione è cercare di ritirarci e di tentare quando ci sarà la possibilità del ripescaggio, sperando di recuperare“. Elisa Isoardi ha sottolineato l’assenza di alternative, a causa del problema alla caviglia innescato dal recente infortunio: “È grave“.

https://www.instagram.com/p/CHBnjiBJmko/

La reazione dei giudici

La coppia ha precisato che si tratta di un arriverderci, quindi un ritiro temporaneo e non di un addio al programma, in attesa che le condizioni del piede di Elisa Isoardi consentano il ritorno in pista: “Noi usciamo per cercare di rientrare al top“, ha sottolineato Raimondo Todaro, incontrando il parere concorde della giuria.

Cosa succederà ora? Entrambi contano di ritornare a ballare nelle prossime settimane, preso atto della situazione. Todaro spera ancora di arrivare in finale, ma per continuare a lavorare in quell’ottica ha detto di dover tutelare la concorrente.

Alberto Matano ha parlato di “scelta di onestà”, accogliendo la loro volontà con un complimento: “Bravi“. Carolyn Smith ha detto la sua sulla questione: “Mi dispiace tantissimo, la trovo una decisione molto sportiva, una bella lezione a tante persone“.

Le parole di Milly Carlucci: cosa prevede il regolamento

Milly Carlucci ha chiuso il sipario sulla coppia con un’ultima precisazione: “Non sono in gara stasera, si sono autoeliminati ma noi li vogliamo qua, a ballare per davvero“.

Tanti si sono chiesti cosa succederà dopo la loro decisione: il regolamento consente il ritiro momentaneo, attraverso una autoeliminazione dalla competizione, e una coppia può ripresentarsi per una “ragione valida“, come ha precisato la conduttrice dello show.

Approfondisci

TUTTO SU BALLANDO CON LE STELLE

TUTTO SU ELISA ISOARDI