Sembra smentire quella notizia in cui tutti confidavano la bella Elisa Isoardi che in questo momento sta cavalcando il successo di Ballando con le Stelle. La conduttrice televisiva, al momento rimasta “a digiuno” di impegni tv dal momento che dai palinsesti non risulterebbe nulla in programma per lei, smentisce il flirt con Raimondo Todaro, il ballerino storico di Milly Carlucci, dichiarandosi in tutto e per tutto single.

Elisa Isoardi single e indipendente

Se deve trovare delle parole per descrivere il suo rapporto con Todaro parla di “limpida complicità“. Così Elisa Isoardi si spende sul suo rapporto – che sembrava tutt’altro che lavorativo – e lo fa sulle pagine del settimanale Gente a cui si racconta in vesti di single, consapevole della donna che è.

Nessun flirt in vista

“Sono single – racconta la conduttrice ora ballerina – è serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa“. Purtroppo, per il dispiacere di tutti i fan che avevano gioito di quelle fotografie che li avevano ritratti mano nella mano, tra Isoardi e Todaro non sembra esserci nulla più che un’intesa danzante.

“Sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente – aggiunge su di sé sempre la Isoardi – questo spaventa ancora nel 2020“.

Le amorevoli parole per Raimondo Todaro

E se proprio deve parlare di Todaro lo fa in qualità di amica che nutre una profonda stima nei confronti del ballerino suo partner e papà di un piccola bimba: “È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bimba, Jasmine. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro“.

Sia questo solamente un modo per allontanare i riflettori e viversi un’intimità lontana dalle copertine? Ai posteri l’onore di scoprire la verità e chissà che, tra una sfida di ballo e l’altra, quella complicità possa evolversi in qualcosa di più.

