Tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi le cose sembrano andare davvero a gonfie vele. Il ballerino e la concorrente di Ballando con le Stelle non sembrano solo fare scintille in pista, ma anche fuori dagli studi del programma: sono infatti spuntate foto che mostrano i due passeggiare serenamente tra le vie della città, mano nella mano, scambiandosi baci appassionati.

Elisa Isoardi parla di Raimondo Todaro

Finora Todaro e la Isoardi hanno parlato l’uno dell’altro in maniera molto enigmatica: “Raimondo è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva” aveva detto la Isoardi a Chi qualche settimana fa come a dire che non c’era il tempo di pensare all’amore.

Allo stesso tempo non aveva chiuso la porta in faccia ad un possibile amore: “ Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”.

Eppure, il rapporto con Todaro sembra aver ormai superato i limiti dell’amicizia o dell’intesa professionale: i due si scattano selfie con lo sguardo complice, camminano mano nella mano e di tanto in tanto si fermano per un bacio appassionato.

La Isoardi d’altronde, durante la malattia e la convalescenza del suo partner di scena (Todaro è stato operato di appendicite) è stata perennemente vicina, con grandi manifestazioni d’affetto, al maestro di ballo, mostrando a tutti l’affetto che legava i due.

Raimondo Todaro geloso, non “cede” Elisa Isoardi

Todaro, dal canto suo, aveva reso chiaro in una recente puntata di Storie Italiane di cosa pensasse dell’eventualità di “cedere” Elisa Isoardi ad un altro ballerino (nel caso specifico, Ivan Cottini): “Caro Ivan, con tutto il bene che ti voglio, sai che ti ammiro, però Elisa non la dò a nessuno, piuttosto mi devono sparare…”.

