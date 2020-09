Elisa Isoardi è una conduttrice italiana ed ex modella, ma non solo: dagli esordi da Miss Italia all’attuale partecipazione a Ballando con le Stelle, tutte le esperienze di vita di una delle conduttrici più famose del panorama televisivo.

Elisa Isoardi: vita e carriera

Dopo la partecipazione a Miss Italia nel 2000, Elisa Isoardi ha costruito la sua carriera nella televisione. Ha infatti studiato recitazione a Roma, per poi condurre diversi programmi Rai, tra cui Linea Verde e Unomattina. È stata il volto di due edizioni del Festival di Castrocaro, prima al fianco di Massimo Giletti, poi come unica conduttrice.

La “supplenza” a La Prova del Cuoco e la fine del programma

Già nel 2008 la Isoardi aveva condotto La Prova del Cuoco, sostituendo Antonella Clerici durante la sua gravidanza, per poi tornare dall’edizione 2018. In occasione della fine del programma di cucina a giugno 2020, ha dichiarato “Con la chiusura del programma ho avuto paura che mi avessero fatta fuori. Invece riparto dalla medicina e da Ballando con le Stelle“.

La partecipazione a Ballando con le Stelle, una “ripartenza”

Da settembre di quest’anno Elisa Isoardi partecipa alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle.

In coppia con Raimondo Todaro, secondo alcune indiscrezioni ci potrebbe essere del tenero tra i due. La coppia, però, ha finora smentito tutto, e il ballerino a inizio mese ha dichiarato:”L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione”.

Dopo il ricovero di Todaro in ospedale per un’appendicite, la conduttrice ha pubblicato dei post e delle storie in sostegno del ballerino.

La relazione con Matteo Salvini e le critiche su Instagram

Tra il 2015 e il 2018, Elisa Isoardi è stata legata sentimentalmente al leader della Lega Matteo Salvini. A fine 2018 era stata al centro delle polemiche dopo aver pubblicato una foto con il politico in un momento di intimità.

Dopo la rottura, è stata brevemente legata all’imprenditore Alessandro Di Paolo, col quale però sembra non avere funzionato.