Dopo la definitiva chiusura de La Prova del Cuoco arriva una nuova tegola per Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese, ora impegnata a Ballando con le Stelle, avrebbe infatti dovuto condurre un nuovo show tutto suo sulle reti Rai: se n’era già parlato a luglio ma nei palinsesti Rai ancora non c’è nessuna traccia del programma che avrebbe segnato il ritorno della Isoardi. Le cause non sono note ma sul web c’è chi ipotizza che la Isoardi sarebbe vicina a lasciare la Rai.

Dopo La Prova del Cuoco, un altro stop per la Isoardi?

Elisa Isoardi era tornata a La Prova del Cuoco nel 2018 per sostituire in via definitiva Antonella Clerici. Ma dopo 2 anni di ascolti sotto le aspettative la storica trasmissione dell’ora di pranzo di Rai 1 è stata cancellata, e la Isoardi è rimasta senza un programma. E a prendere il posto de La Prova del Cuoco è stato il nuovo cooking show condotto proprio da Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno.

In estate era sembrato che per la Isoardi si potessero aprire le porte di un nuovo programma tutto per lei: Check Up, un rubrica di informazione medica, storico format Rai, già andato in onda dal 1977 al 2002.

La nuova edizione del programma, ispirata alla situazione sanitaria globale, sarebbe dovuta andare in onda la domenica mattina. Ma poi qualcosa è andato storto perché nei palinsesti Rai non sembra esserci più spazio per il nuovo programma della Isoardi.

Lo sfogo di Luglio: “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi”

Dopo la fine de La prova del Cuoco dunque una nuova delusione per Elisa Isoardi che a Luglio si era sfogata in un’intervista accusando: “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”.

Ora però sembra che, a parte la partecipazione a Ballando con le Stelle, per la Isoardi non ci siano nuovi programmi in Rai. Sulla questione era intervenuta anche Antonella Clerici, invitando la collega a trovare una trasmissione che la identificasse al pubblico.

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle

Resta la partecipazione a Ballando con le Stelle. Qui Elisa Isoardi balla in coppia con Raimondo Todaro. La coppia sta riscuotendo un grande successo fra il pubblico, nonostante le difficoltà iniziali con l’infortunio muscolare della stessa Isoardi e poi, a programma in corso, il ricovero in ospedale di Raimondo Todaro.

Elisa e Raimondo sono una coppia molto affiatata, tanto che aumentano le voci su un presunto flirt fra i due, nonostante le smentite giunte da parte del ballerino.

Approfondisci

Tutto su Elisa Isoardi

Claudio Lippi e il rapporto con Elisa Isoardi: “Se sapessero…”

Elisa Isoardi su Matteo Salvini: “Eravamo ingombranti l’uno per l’altro”