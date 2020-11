Patrizia De Blanck, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, riceve in diretta televisiva una telefonata da Barbara D’Urso. Al centro dell’intervento della conduttrice, un ex presunto amante della Contessa che le ha rilasciato un’intervista in cui rivendica la storia d’amore avuta in passato con la De Blanck. La ‘Vippona’ rimane scioccata, ma dietro questa storia si cela un’altra verità.

Patrizia De Blanck e gli amori del passato

Al Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha sempre catalizzato l’attenzione per il suo fare diretto, divertente, irriverente e, talvolta, anche piuttosto brusco. Oltre alle consuete parolacce di cui non riesce proprio a fare a meno, la Contessa è stata sotto i riflettori nel corso di queste settimane anche per un altro motivo.

La ‘Vippona’, infatti, avrebbe avuto numerosi flirt passati, alcuni veritieri, altri totalmente inventati. Alcune di queste storie a suo giudizio totalmente inventate hanno avuto protagonisti una volta un signore di nome Alvaro mentre, in un’altra puntata, nientemeno che Antonio Zequila. Ma è su Alvaro che la De Blanck si è fatta più di una domanda, non ricordandosi minimamente di lui né di una presunta relazione del passato con lui.

Quello che la Contessa non sa è che la presenza di Alvaro è stata architettata dalla produzione del Grande Fratello Vip per uno scherzo a lungo termine che culmina proprio nella puntata di stasera. A svelarle l’intento scherzoso di questa inventata love story è nientemeno che Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso interviene in diretta

Alfonso Signorini introduce l’argomento con la Contessa, rivelandole che Alvaro ha preso parte a un’intervista da Barbara D’Urso in cui ha portato le prove della presunta love story con la Contessa.

Ma la ‘Vippona’ va subito su tutte le furie: “Ma è tutto falso! La D’Urso si diverte in queste cose. Se io avessi avuto una storia con lui, vuoi che non te la dicevo?“. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo, perché in collegamento telefonico interviene proprio Barbara D’Urso. Mantenendo un tono attoriale, essendo uno scherzo frutto della fantasia sua e della produzione del reality, la conduttrice finge di essere arrabbiatissima con la Contessa: “Pronto, sono Barbara, buonasera a tutti! Scusa se irrompo, sai che sono una passionale e sto guardando la tv da casa, ma volevo parlare un attimo con Patrizia, che mi sta simpatica e le voglio bene, ma scusatemi, io trovo inaccettabile che tu adesso contesti la credibilità di uno dei miei ospiti, perché Alvaro ha portato tutte le prove.

Quindi non è che io passo la mia trasmissione a un millantatore“.

“Patrizia, è uno scherzo“

La conduttrice continua con il suo scherzo a attacca la Contessa: “Patrizia scusami, non farmi innervosire, ma non permetterti di pensare che io abbia preso in giro il pubblico prendendo uno che dice bugie“. La De Blanck prova a difendersi: “Io non so chi sia questo Alvaro, forse mi sono rinco****nita andando avanti con l’età.

Senti Barbara, più a scusarmi io, si dovrebbe scusare Alvaro con te, io cosa c’entro?“. Ma quando la situazione sembrava destinata a precipitare, ecco che Barbara D’Urso smorza la tensione e scioglie ogni nodo sulla questione: “Patrizia è uno scherzo, ti amooo“.

