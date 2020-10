La scorsa edizione del Grande Fratello Vip l’ha visto tra i protagonisti più discussi. Questa volta, invece, Antonio Zequila entra nella Casa di Cinecittà per un confronto faccia a faccia con uno dei concorrenti dell’attuale edizione: la Contessa Patrizia De Blanck.

Antonio Zequila: conto in sospeso con un ‘Vippone’

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip vede l’ingresso nella Casa di una vecchia conoscenza del reality: Antonio Zequila. L’attore, concorrente della scorsa edizione, entra questa sera per risolvere un conto in sospeso con uno degli attuali concorrenti. Il confronto faccia a faccia, nello specifico, lo vede contrapporsi nientemeno che alla vulcanica Contessa Patrizia De Blanck.

Separati da un vetro, i due si ritrovano faccia a faccia per fare i conti con il passato. In tempi non recenti sono stati colleghi sul set e, stando a quanto allude Zequila, avrebbero anche avuto un rapporto.

Antonio Zequila rivendica una liaison con la Contessa

L’attore racconta alla Contessa come sarebbero andate realmente le cose in passato fra i due. Una liaison avuta sul set in passato: “Cara Patrizia, intanto ti faccio i complimenti per il tuo percorso.

Sei molto brava, però devo dire che hai dei vuoti di memoria. Perché capisco che non sono bravo come Walter Chiari, non sono ricco come Onassis, però sono passati a miglior vita. Parliamo di qualcuno che è vivo. Noi abbiamo girato a Tropea, abbiamo avuto la nomination all’Oscar. Quando ripassavamo le battute al chiaro di luna, i massaggi… mi sa che ti sei dimenticata. I massaggi che ti facevo io, il nostro idillio… sono molto dispiaciuto“.

La De Blanck nega tutto: “Ti prendo a calci in c**o“

La reazione di Patrizia De Blanck è inizialmente rabbiosa: “Non ti azzardare.

Anche perché se avessi avuto una love story con te l’avrei detto, perché sei un bell’uomo, sei simpatico. Perché negarlo?“. Ma l’attore, questa volta, con fare decisamente più ironico, le muove una seconda accusa: “Tu mi avevi promesso che sarei diventato Antonio Zequila De Blanck, il famoso Conte, e invece qui nella Casa stai vendendo il titolo al miglior offerente“. La risposta della Contessa è secca: “Quando esco da qua ti prendo a calci in c**o.

Non ti azzardare“. Per poi lanciarsi in una serie di dichiarazione decisamente maliziose, con la classica schiettezza che la contraddistingue: “Io conosco Antonio da una vita, siamo amici, però io se mi sono trom**ta una persona lo dico, non c’è da vergognarsi. Uno più o uno meno non mi cambia niente, chiaro?“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU PATRIZIA DE BLANCK