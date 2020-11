Anche questo martedì 3 novembre sarà dominato dalla politica in tv ma non mancano film e programmi d’intrattenimento. Cosa ci aspetta questa sera in televisione? Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Brave Ragazze, commedia ambientata nella Gaeta degli anni ‘80. Un gruppo di donne, accomunate da problemi familiari ed economici, decidono di cambiare vita rapinando una banca. Il colpo riesce e un nuovo problema si porrà di fronte alle protagoniste: “Come e quando smettere?”.

Con Ambra Angiolini, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi.

Su Rai 2 la seconda puntata della nuova stagione de Il Collegio. Questa volta i ragazzi si ritroveranno catapultati nel 1992, anno in cui probabilmente molti dei loro genitori andavano ancora a scuola. Riusciranno a superare l’esame di 3ª media?

Bianca Berlinguer conduce #cartabianca, l’approfondimento su attualità e politica del martedì sera di Rai 3.

I programmi in onda sui principali canali Mediaset

Su Rete 4 la serata è dedicata all’attualità e alla politica con Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano che alterna reportage a dibattiti.

Canale 5 invece si dedica al pubblico dei tifosi trasmettendo la 3ª giornata del gruppo B della UEFA Champions League 2020/2021. Real Madrid e Inter si affronteranno al Santiago Bernabeu alle 21.00. L’Inter di Antonio Conte non è partita al meglio e fino ad ora ha collezionato solo 2 pareggi. Partenza incerta anche per i Blancos che hanno esordito nella sfida europea con un pareggio in rimonta contro lo Shakhtar, la squadra ucraina ora domina la classifica del gruppo. Per l’Inter si tratta di una sfida già fondamentale: i nerazzurri sono infatti in cerca del primo successo nella competizione.

Informazione, servizi giornalistici, satira ed irriverenza su Italia 1: con Le Iene Show. Nelle scorse settimane la conduttrice Alessia Marcuzzi era risultata positiva al Covid-19. Aveva dovuto saltare diverse puntate, anche quella di martedì scorso. L’azienda, che sottopone tutti i suoi collaboratori a periodici test rapidi, l’aveva trovata positiva anche se un successivo tampone ha dato esito negativo. Il suo co-conduttore Nicola Savino, tutto lo staff del programma ma soprattutto i telespettatori attendono di sapere se Alessia Marcuzzi sarà presente per la puntata di questa sera.

Sugli altri canali

Politica e dibattiti sull’attualità anche su La 7. Giovanni Floris conduce Dimartedì.

Per un po’ di risate e leggerezza infine, Canale 9 propone il film Nati Stanchi. Salvo (Salvatore Ficarra) e Valentino (Valentino Picone) sono due giovani disoccupati siciliani. La loro vita, fatta di ozi e posticipazioni dei doveri, sembra essere destinata a cambiare per sempre. Si recano a Milano per l’ennesimo concorso pubblico, decisi a non impegnarsi come al solito. Con estrema sorpresa e sconcerto, scoprono di aver ottenuto il lavoro, inconsapevoli di essere stati fortemente raccomandati.

