Firmato il nuovo Dpcm con le ulteriori misure anti-Covid per l’Italia: in seno al dibattito tra Governo e Regioni nel vertice notturno sulle restrizioni da applicare, alla luce della recrudescenza dell’emergenza Coronavirus, il premier Conte avrebbe chiuso la partita con l’introduzione di un regime di chiusure differenziate da applicare a seconda della fascia di rischio per ogni regione.

Nuovo dpcm: quando scattano le nuove misure

Non ci sarebbero sostanziali differenze tra il testo del nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte nella lunga notte di Palazzo Chigi e la bozza circolata nelle scorse ore.

Con il nuovo intervento, si istituisce un’architettura di restrizioni differenziate per le Regioni, a seconda della fascia di rischio in cui ognuna sarà inquadrata.

La sola novità, secondo quanto emerso, riguarda parrucchieri e barbieri, che dovrebbero restare aperti anche nelle aree “rosse” in questa seconda ondata che riporta in testa lo spettro del lockdown. Le misure dovrebbero entrare in vigore dal 5 novembre e sarebbero estese fino al 3 dicembre prossimo.

Italia divisa in 3 aree

Secondo il nuovo piano di interventi dell’esecutivo, il Paese sarà diviso in tre aree: ad alto rischio (aree rosse), a rischio intermedio (arancioni) e basso rischio (verdi).

Per ognuna di queste aree, varranno regole e limitazioni differenti.

