Ancora lacrime nella casa del Grande Fratello Vip. Sono giorni particolarmente funesti all’interno della casa del reality e anche fuori le polemiche si sprecano. Si inizia a toccare con mano la tensione tra le stanze della casa e oggi le lacrime, poco dopo il risveglio, scendono a Stefania Orlando, una delle “vippone” più apprezzate sul web. In tantissimi in questi momenti, sbirciando le dirette, si sono accorti delle copiose lacrime della ribattezzata “Queen” Stefania Orlando, spese avvolta nelle coperte e sembra che il motivo sia, ancora una volta, la contessa De Blanck.

Stefania Orlando in lacrime dopo una discussione con la De Blanck

Che la contessa abbia un carattere fumantino tutto suo era un dato di fatto oggettivo ancor prima che varcasse la soglia della casa e probabilmente, proprio per il suo essere schietta e molto diretta gli autori al principio hanno puntato su di lei. Inizia però a pesare il suo modo talvolta molto brusco e a farne le spese oggi sembra essere l’amata Stefania Orlando. La conduttrice è stata infatti ripresa dalle telecamere questa mattina mentre piangeva a dirotto dopo un diverbio con la contessa.

Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe nato dopo un’avanzata proposta della Orlando alla De Blanck. La Orlando avrebbe offerto alla De Blanck il suo aiuto nel momento in cui la contessa avesse voluto lavarsi i capelli.

Lo sfogo della Orlando: “Mi sono rotta i cogl**ni“

Una proposta che non è però andata a genio alla Contessa che si sarebbe girata malissimo nei confronti della Orlando, rifiutando l’aiuto della Orlando in malo modo. Un fare che ha colpito anche gli altri concorrenti della casa come Rosalinda e la Ruta, accorse in sostegno della Orlando in preda ad una crisi di nervi dopo il trattamento riservatole dalla contessa.

LO PUOI DIRE STEFY, LA CONTESSA CON LA SUA SOLITA 🐍ARROGANZA🐍 #GFVIP — hs✨ (@ehjstailes) November 4, 2020

“Io mi sono anche rotta i cogl**ni di passare sempre per pazza – si è sfogata piangendo la Orlando – L’altra volta col lenzuolo mi ha sbattuto la porta in faccia, va bene tutto però poi ad un certo punto mi rompo pure il ca**o a stare qui. Uno non è che può perdonare soltanto perché è la contessa, perché se lo facessi io non ci sarebbero tutti questi ‘però’“.

La stronza della contessa ora la chiamo così ha fatto piangere Stefania #GFVIP #FUORICONTESSA pic.twitter.com/l1xrlUSLEp — Alberto Breani😜💕🎶 (@ilbreano) November 4, 2020

la contessa parlando di stefania ‘chi se la incula, gliel’hai detto a sta stronza?’



io non ne posso più di questa maleducazione è assurdo che le sia permesso di trattare sempre così le persone, ASSURDO.#GFVIP pic.twitter.com/T0MhGe49bo — mar 🍃 (@adorvmine) November 4, 2020

Maria Teresa Ruta getta fuoco sulla polemica: “Ci sono due pesi e due misure“

“Secondo me non hai fatto niente di male. É lei che nel ‘suo giusto’, tu sei nel tuo ‘giusto’. Qui giustamente ci sono due pesi e due misure spesso per alcune persone – ha rincarato la dose la Ruta tornando su un tema al centro del dibattito anche fuori dalla casa, tra gli spettatori che avrebbero scorto alcune personalità “protette” da Alfonso Signorini – quelle che sono più forti vengono mazziate, come se quelle forti dovessero essere sempre quelle che perdonano e che accettano”

