C’è qualcosa di questo Grande Fratello Vip che non convince il pubblico e guardando la puntata in accompagnamento ai trend su Twitter c’è stato modo di accorgersene subito. Sono tante le “incongruenze” che non tornano ai telespettatori e che stanno facendo montare disparate polemiche in queste ore. Dal 57% che ha salvato Maria Teresa Ruta dalla possibile nomination (la scorsa settimana era giunta ad appena il 14%), alla controversa “ramanzina” di Signorini a Francesco Oppini, reo di frasi orribili sul conto di Dayane Mello.

E proprio su questo punto si è addensata l’ira di un ex gieffino, Salvo Veneziano, squalificato in passato dal reality per alcune frasi molto, molto simili.

Grande Fratello Vip sotto accusa: Signorini ha dei “protetti”?

Si mormora tanto fuori dalla casa del Grande Fratello e la maggior parte del pubblico sembra essere arrivato alla medesima conclusione: all’interno della casa ci sarebbero dei “protetti”, una classe di concorrenti intoccabile. Tra questi ci sarebbero in particolar modo la soprannominata dal web “Lady Montecarlo”, ovvero Elisabetta Gregoraci. Ha stupito molto il pubblico il voto di ieri sera, soprattutto il 57% di preferenza collezionato da Maria Teresa Ruta quando la settimana scorsa, proprio quando tra i nominati c’era la Gregoraci, era riuscita ad arrivare ad uno scarso 14%.

Lo sfogo di Salvo Veneziano dopo il “salvataggio” di Oppini

Su tutto però non convince il trattamento riservato a Francesco Oppini, ripreso da Signorini per frasi orribili pronunciate nei confronti di Dayane Mello ma che ledono la figura della donna. Frasi per le quali sono arrivate prontamente le scuse di Oppini stesso, bastate per sfatare qualsiasi genere di drastico provvedimento. Non proprio la stessa storia che toccò da vicino invece Salvo Veneziano, uno dei primi concorrenti dell’edizione del Grande Fratello di 20 anni e cavallo di ritorno di qualche edizione fa, finito nel mirino per frasi lesive e non dissimili costategli però, ai tempi, la squalifica e un processo mediatico.

E proprio Salvo Veneziano, di fronte a quanto accaduto ieri sera, non si è trattenuto dal sottolineare la disparità: “Capra… Questo è offendere la mia persona come padre e marito… Quindi lui non è stato eliminato perché loro hanno visto che lui FUORI È UN BRAVO RAGAZZO E SI COMPORTA BENE… quindi io fuori ero e sono un assassino….

Signorini sei una capraaaa“.

Esplode la polemica sul web

Uno sfogo pubblicato su Instagram e notato da moltissimi utenti e spettatori che hanno convenuto sull’argomento. “Lo scorso anno sono stato il primo a trovare corretta la tua squalifica, per le frasi che avevi detto; ma, ora, hai perfettamente ragione. Due pesi e due misure!“, scrive un utente a cui fa eco un altro “Signorini è scandaloso, io spero che cambino conduttore l’anno prossimo, perché è veramente il peggio del peggio. Fazioso, forte coi deboli, debole coi forti, arrogante, scorretto.

Mi fa schifo tutto questo“.

