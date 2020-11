Il Grande Fratello Vip continua a rimanere al centro del gossip per le parole spesso controverse dei suoi protagonisti.

Tra questi anche la contessa Patrizia De Blanck, che non ha risparmiato frecciatine a Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e donne ha commentato la rivalità con la Contessa in occasione di un’intervista.

Tina Cipollari e Patrizia De Blanck: perché rivali?

La rivalità tra i 2 personaggi tv nasce ben 15 anni fa, quando entrambe parteciparono al reality show Il ristorante, condotto da Antonella Clerici.

All’epoca l’opinionista di Uomini e donne eliminò al televoto la contessa, che non prese bene l’esultanza esplosiva della Cipollari per averla eliminata dallo show.

Secondo la versione della Cipollari, Patrizia De Blanck si è legata al dito la vicenda e all’interno della casa più spiata d’Italia ha più volte parlato della celebre opinionista di Canale 5 senza rispiarmere frecciatine.

Tina Cipollari rifiuta l’invito al confronto in tv

Alle pagine di Tv sorrisi e canzoni, come riportato da diversi siti, Tina Cipollari ha commentato le dichiarazioni non amichevoli della contessa nei suoi confronti facendo capire di voler “essere superiore: “Ma chi se ne frega!”, ha infatti risposto seccamente.

“Alfonso Signorini mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle”, ha commentato la diva: “Io dimentico e basta. Il passato è nel passato”.

Il conduttore di Canale 5 aveva infatti invitato la Cipollari ad un confronto in diretta tv, ma l’opinionista ha rifiutato, volendo dimostrare che la vicenda per lei è ormai chiusa e si è lasciata la rivalità alle spalle.

In effetti in questi giorni l’opinionista ha ben altro di cui preoccuparsi. Tina Cipollari è infatti in isolamento fiduciario dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19.

Tina continuerà comunque a svolgere il suo ruolo di opinionista nel celebre salotto di Maria De Filippi da casa, attraverso una collegamento video.

