Uomini e Donne è stato uno dei primi programmi ad adattarsi alla crisi pandemica. Ora, però, per continuare ad andare avanti dovrà includere anche collegamenti video. Tina Cipollari, una delle voci più importanti della trasmissione, è in isolamento fiduciario dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Coronavirus.

Tina Cipollari in diretta da casa

L’ha spiegato lei stessa in collegamento da casa in una delle ultime registrazioni, secondo quanto riportato da Fanpage. Tina Cipollari è stata in contatto con una persona positiva al Covid-19, e non potrà partecipare fisicamente alle prossime puntate di Uomini e Donne.

Seppure sicuramente mancheranno i siparietti tra lei e Gemma, frutto della reciproca antipatia, Mediaset è stata molto rigida sulle regole anti-contagio. Al punto che già due volte Alessia Marcuzzi si è dovuta assentare da Le Iene perché, seppure il tampone poi fosse negativo, è risultata positiva al test sierologico. La quarantena fiduciaria, però, non ferma la Cipollari e le sue critiche sprezzanti che Gemma Galgani dovrà continuare a temere. Grazie al collegamento video, infatti, l’opinionista potrà continuare a dire la sua su quanto avviene nello studio della De Filippi.

Sullo stato di salute della donna, però, finora nessuna notizia.

Altri contagi: il Coronavirus nel mondo dello spettacolo

Continuano i contagi e i tamponi ai personaggi dello spettacolo. Tra le ultime notizie, quella sul tampone positivo di Paola Perego. La conduttrice l’ha annunciato con un post su Instagram, dove ha dichiarato di essere asintomatica e sotto controllo medico. Positiva e asintomatica anche Ornella Vanoni, che a sua volta l’ha detto ai fans attraverso i canali social. Negli ultimi tempi la cantante 84enne si era molto spesa per ricordare alle persone di rimanere a casa.

Risultato negativo, invece, per Mara Venier: la “zia” più amata d’Italia, negli ultimi mesi, ha avuto molta paura dei possibili contagi.

