Fine della disavventura a tema Covid per Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene non aveva infatti potuto partecipare all’ultima puntata del programma perché, nel momento in cui era entrata negli studi Mediaset, era stata rilevata una percentuale di positività al Coronavirus nel suo sangue.

Un successivo test antigenico aveva dato risultato negativo, ma la conduttrice aveva comunque dovuto sottoporsi ad un test di tipo molecolare. Oggi è arrivato il risultato di quel test, che Alessia Marcuzzi ha deciso di comunicare ai suoi follower.

Il post di Alessia Marcuzzi

L’annuncio arriva con una foto in bianco e nero, ed il commento felice della conduttrice: “Sono negativa.

Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa e’ di dominio pubblico. Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo”.

Tra i primi a congratularsi ci sono il collega de Le Iene Giulio Golia, che ha vissuto l’incubo del coronavirus sulla sua pelle. Lo aveva comunicato lo scorso 3 ottobre: la Iena è stata costretta a passare circa un mese in isolamento, dopo una serie di tamponi positivi.

Anche la sua famiglia era stata contagiata.

Alessia Marcuzzi aveva comunicato della sua assenza a Le Iene nella giornata di martedì: “Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone, e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare”.

Alessia Marcuzzi e il test “leggermente positivo”

Due settimane fa Alessia Marcuzzi aveva già fatto un tampone antigenico dal quale era emerso un risultato “leggermente positivo”, come aveva spiegato la Marcuzzi: “Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito.

Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima!”. A quanto pare per lei l’avventura con il Covid, a quel punto, non era ancora finita.

