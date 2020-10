Ornella Vanoni è positiva al Coronavirus. L’ha annunciato sul suo profilo Instagram con una foto che la mostra mentre è a letto, e nella descrizione ha spiegato come si sente.

Vanoni positiva al virus: il post su Instagram

Pochi giorni fa la cantante milanese aveva pubblicato una foto con scritto “State a casa”. Nella descrizione un messaggio sentito, anche se per alcuni controverso: “Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi “coprifuoco”. Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra.”

Una guerra che adesso la Vanoni, che ha 86 anni, dovrà combattere a sua volta.

L’ha annunciato nelle ultime ore proprio dai suoi account, e ha spiegato qual è la sua condizione.

“Mi ha presa! Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo!”, ha scritto sotto una foto che la ritrae nascosta sotto le coperte.

Il post dell’annuncio della positività di Ornella Vanoni al Coronavirus

I vip positivi al Covid-19, da Gerry Scotti a Carlo Conti

Negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi annunci di celebrità positive al covid-19.

Tra questi quello di Gerry Scotti, che ha dichiarato di avere sintomi simili a un’influenza, ed ha mandato coraggio a chi è stato colpito dal virus come lui.

Tra le figure pubbliche che, come Ornella Vanoni, hanno parlato dell’importanza delle precauzioni c’è anche Rocco Siffredi. Anche Siffredi è risultato positivo al virus, così come tutta la sua famiglia. Negli ultimi tempi si era lamentato di come l’industria del porno non si sia mai fermata durante l’emergenza.

Carlo Conti, invece, è asintomatico come la cantante. L’ha detto ai fan anche lui attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, dove ha dichiarato di essere a casa in quarantena.

Anche Valentino Picone e Alessia Marcuzzi sono rimasti a casa, entrambi positivi al test sierologico. È già la seconda volta che la Marcuzzi risulta positiva al test col pungidito e negativa al tampone, ma per le politiche aziendali di Mediaset non può entrare negli studi finché non arriva il risultato negativo dell’analisi molecolare.

Approfondisci

Tutto sul Coronavirus

Coronavirus: cosa fare in caso di contatti stretti con un positivo

Fabrizio Corona positivo al virus invita Carlos a casa: Nina Moric furiosa