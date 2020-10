Con una notizia data nelle ultime ore, il programma di Antonio Ricci Striscia la Notizia annuncia di essere costretto a cambiare i piani per la puntata che va in onda questa sera, 26 ottobre 2020. Uno dei conduttori alla scrivania del programma, il duo Ficarra & Picone, è infatti risultato positivo ad un test per il Coronavirus. Obbligatorio quindi un cambio di piani per la redazione del giornale satirico, che è già corsa ai ripari.

Picone positivo al Covid: Striscia costretta a cambiare

Ad annunciarlo è il canale Twitter del noto programma in onda da oltre 30 anni sulle reti Mediaset.

Con un messaggio, hanno infatti reso noto al pubblico che Valentino Picone, uno dei due conduttori attualmente alla guida della trasmissione, è risultato positivo al test sierologico rapido per il Coronavirus. Attualmente, quindi, non è detto che il Picone sia positivo al Covid-19, per questo sarà necessario eseguire un test molecolare, il regolare tampone, per capire se sia attualmente contagiato dal virus.

Come comunicato nel tweet, Picone “seguirà la puntata da casa, in via precauzionale“. Evento più unico che raro, quindi, l’inscindibile coppia è costretta a separarsi alla scrivania, almeno per questa sera.

Striscia la Notizia, chi sostituisce Picone stasera

In attesa quindi che venga comunicato l’esito del tampone per Picone, qualcun altro lo sostituirà sul bancone di Striscia la Notizia. Il nome è stato comunicato direttamente dal programma: “Stasera dietro al bancone di Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello“.

Prima volta quindi per i due, ma non è una novità vedere Militello alla conduzione. Già nel 2009/2011, Militello, per lo più volto del programma fuori dagli stadi di calcio grazie alla sua rubrica “Striscia lo Striscione” aveva condotto alcune puntate di Striscia la Domenica.

Il tweet di Striscia la Notizia

Positivi anche Gerry Scotti e Antonio Ricci

Proprio di oggi la notizia che un altro storico conduttore del programma è risultato positivo (al tampone in questo caso) al Coronavirus: si tratta di Gerry Scotti. Dopo Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti (inarrivabili a quota 26 edizioni), la coppia formata da Ficarra e Picone (parte del programma dal 2005) e la co-conduttrice Michelle Hunziker, è proprio Scotti il conduttore con più presenza nel tg satirico: 10, tra il 1997 e il 2020.

Come annunciato da lui stesso sui profili social, però, le sue condizioni di salute sarebbero buone: “Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“. Secondo quanto riferiscono le fonti, il conduttore sarebbe stato esposto al virus tramite un parente stretto.

Pochi giorni fa, invece, la notizia confermata che il creatore del programma stesso è tra i contagiati dal Covid-19, Antonio Ricci. Rispetto a Scotti, dopo la notizia della positività al virus, il 70enne Ricci è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, in Liguria.

Due giorni fa, invece, le dimissioni e il proseguo delle cure a casa.

