Antonio Ricci ha il Covid. Il creatore del tg satirico “Striscia la notizia” è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Lo ha confermato in serata la famiglia del 70enne. Ricci ora è ricoverato all’ospedale di Albenga, in Liguria, la sua città natale. “Striscia” andrà in onda regolarmente su Canale 5 nei prossimi giorni, con il duo comico Ficarra e Picone saldo alla conduzione del programma. Si allunga ancora, dunque, la lista dei Vip che hanno contratto il coronavirus, dopo gli ultimi celebri casi di Alessia Marcuzzi, Valentino Rossi e Federica Pellegrini.

“Striscia” in onda anche durante il lockdown

Lo scorso 26 giugno, Antonio Ricci ha compiuto 70 anni. Durante tutta l’emergenza Covid, non ha voluto bloccare la sua creatura, “Striscia la notizia”. Il tg, condotto da Ficarra e Picone, è andato in onda anche durante il lockdown tra marzo e maggio. Lo scorso settembre, all’Ansa, dichiarava: “Noi siamo andati in onda fino a fine giugno con una serie di espedienti. Registravamo due o tre volte a settimana, poi si facevano stacchi con lanci neutri, cercando di far sembrare tutto più naturale possibile.

Ora cerchiamo di tornare alla normalità stando in studio tutti i giorni. Non ci sarà il pubblico e non sarà facile per una trasmissione anche comica, ma del resto all’inizio Striscia era senza pubblico, nemmeno questa è una novità”.

Ricci e i vip positivi al Covid

Come specificato dalla famiglia di Antonio Ricci, la decisione del ricovero è stata presa insieme ai medici per ragioni precauzionali, ma le sue condizioni sarebbero buone. La famiglia, scrive l’Ansa, “ha piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura“.

Ricci si unisce così alla lista di celebrità del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport risultate positive al coronavirus. Prima di lui ci son stati Briatore e Berlusconi, Massimo Lopez e Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi e tanti altri.

