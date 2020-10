Risale a poco meno di qualche ora fa l’annuncio pubblico, attraverso i suoi canali social, di Carlo Conti. L’amato conduttore al timone di Tale e Quale Show ha voluto informare sulle sue condizioni di salute dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Carlo Conti positivo al Covid: “Sono a casa“

“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid – scrive così Carlo Conti sui social, informando anche sulle sue condizioni di salute che sarebbero buone – Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico“.

Tantissime le persone che in questo momento sono accorse sul profilo del conduttore in suo sostegno e numerosi sono stati i messaggi ricevuti dal conduttore da parte di amici e colleghi, allarmanti dall’annuncio. Tra questi c’è Giulio Golia, risultato anche lui nelle scorse settimane positivo al Coronavirus: “Cavolo un abbraccio e non sottovalutare nulla“, scrive la “iena” al conduttore Rai. Vicino a lui anche Cristiano Malgioglio: “Amico mio dolcissimo… tranquillo“; e Mara Venier: “Carlo… Carlo… Carlo…..“. E anche senza parole si sente la vicinanza di Caterina Balivo, Giovanni Ciacci, Andrea Delogu, Elena Sofia Ricci, Giovanni Vernia, Sergio Friscia, Rita Dalla Chiesa, Antonella Clerici, Nicola Savino tutti presenti a loro modo nei commenti del post.

L’annunci di Carlo Conti su Instagram

Gerry Scotti scrive a Conti: “Un’altra cosa in comune“

Un messaggio particolare arriva anche da parte di un altro amato conduttore televisivo risultato nei giorni scorsi positivo al Coronavirus, Gerry Scotti: “Un’altra cosa in comune! – scrive ironicamente il collega di Mediaset a Conti – Forza Carlo, ti abbraccio“. Parlando di Covid e contagi, sempre di oggi la notizia del tampone positivo anche di Rocco Siffredi che si troverebbe ora in isolamento domiciliare a Budapest insieme a tutta la sua famiglia.

