Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un considerevole aumento dei contagi da Covid-19. Alla lunga “lista” di positivi, si aggiunge anche Giulio Golia, inviato del programma televisivo Le Iene. È stato lo stesso Giulio a comunicare di essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus, attraverso un video pubblicato sui social. Le sue condizioni di salute non gli consentiranno di prender parte alla prima puntata dello show di Italia 1.

L’annuncio social di Giulio Golia

“Anch’io sono positivo al Coronavirus” ha annunciato Giulio Golia in un videomessaggio pubblicato sul suo account Instagram.

Il volto de Le Iene ha dichiarato di essere entrato in contatto con una persona positiva e di essersi immediatamente sottoposto al test del Covid-19. Pochi minuti dopo aver ricevuto i risultati del tampone, ha comunicato pubblicamente la sua positività al virus. Giulio ha continuato il video rassicurando i suoi fan: “Sto bene, ho un leggero mal di testa, diciamo un’emicrania. Per ora mi sento abbastanza bene” aggiungendo: “Spero che continui così, ma non potrò essere presente alla prima puntata de Le Iene“.

“Vi aggiornerò piano piano“

Giulio Golia ha inoltre fatto una promessa ai suoi fan: “Vi aggiornerò piano piano sul mio stato di salute” e ha concluso il suo video social con delle semplici parole, cariche di speranza: “Speriamo bene, incrociamo le dita“.

L’inviato del seguitissimo programma di Italia 1 ha assicurato che, essendo in isolamento, guarderà “con affetto” la prima puntata della nuova stagione dal suo divano di casa.

Le novità della nuova stagione

In quest’ultimo periodo, l’inviato della trasmissione di Italia 1 era impegnato nella preparazione della nuova stagione, che avrà inizio il prossimo lunedì 5 ottobre con lo “Speciale Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile“.

Dal 6 ottobre andrà in onda tutti i martedì, con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band, e i giovedì con Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

